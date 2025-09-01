Slušaj vest

Žika Jakšić, voditelj emisije "Nikad nije kasno", oglasio se i otkrio kako teče njegov oporavak.

"Ja sam odlično, oporavljam se. Desetog septembra snimamo emisiju, i vraćam se na posao radostan i veseo", rekao je Žika Jakšić kroz osmeh.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: printscreen YT, Pritnscreen, Nenad Kostić

Voditelj je bio sprečen da prisustvuje finalu emisije "Nikad nije kasno" 30. jula, a tom prilkom mu se njegova koleginica Dragana Katić javno obratila.

"Primetili ste da sam ovde izašla sama i da imam jedno veliko nedostajanje večeras, kao i vi poštovani gledaoci. Iz opravdanih razloga, autor ovog emotivnog broda, koji uspešno plovi već 10 godina, Žika Jakšić, večeras nije sa nama, ali nas sada gleda. Žiko, iz studija, slušaj koliko te volimo, nemoj da plačeš", poručila je Dragana.

1/6 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: Pink

Iako nije bio te večeri sa svojim saradnicima, Žika Jakšić je pomno pratio svaki detalj finalne emisije i bio u kontaktu sa producentima.

Podsetimo, Jakšić je krajem jula imao zdravstvene tegobe povezane sa krvnim sudovima, zbog čega je morao biti hospitalizovan.

Oglasio se komšiluk nakon hospitalizacije Žike Jakšića

"Pojeo ga je stres"

Nakon Žikinih zdravstvenih problema progovorile su i komšije, te nisu štedele reči hvale.

- Stvarno nam je žao Žike, mnogo smo se zabrinuli kad smo čuli da je završio u bolnici. Bojim se da nije nešto ozbiljno, nema šta, čoveka je pojeo stres. On je uvek bio nasmejan, u prolazu se pozdravi, pita kako ste... Pravi gospodin! Nije on od onih poznatih koji glume zvezde. Pristupačan je, kulturan, pozdravi svakoga. Velika je stvar imati takvog čoveka za komšiju - ističe ona za medije.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: