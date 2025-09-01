Slušaj vest

Starleta Maja Marinković važi za jednu od najkontroverznijih učesnica rijaliti programa, a publika će imati priliku da je gleda i u "Eliti 9".

Njeni burni emotivni odnosi i afere obeležili su svaku sezonu u kojoj je učestvovala, a ovo je spisak muškaraca sa kojima je bila intimna pred kamerama.

Marko Janjušević Janjuš

1/5 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš sa ćerkom Krunom posetio Pariz Foto: Instagram

Njihova veza u "Zadruzi" bila je najturbulentnija i najduža. Drama, prevare i žestoke svađe obeležile su njihovu romansu, koja je završena burnim raskidom.

Milan Janković Čorba

Čorba bio u vezi sa Majom Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Maja je ušla u vezu sa Čorbom tokom "Zadruge 4", a njihov odnos je bio obeležen ljubomornim scenama i kratkim, ali žestokim raskidima.

Filip Car

1/8 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen Insatgram, Nenad Kostić, Printskrin/Instagram

Veza sa kontroverznim Filipom Carem tokom "Zadruge 5" izazvala je ogromnu pažnju javnosti. Njihovi sukobi, emotivni ispadi i mirenja često su završavali incidentima, a Maja je čak diskvalifikovana nakon jedne od scena ljubomore.

Bilal Brajlović

1/6 Vidi galeriju Bivši učesnik rijalitija "Zadruga" i bivši dečko Maje Marinković, Bilal Brajlović, sa svojim fanovima podelio je srećne vesti o veridbi devojke. Foto: Printscreen Insatgram

U "Zadruzi 6" uplovila je u vezu sa Bilalom, što je izazvalo burne reakcije. Njihov odnos bio je ispunjen oscilacijama i dramatičnim scenama u Beloj kući.

Vladimir Tomović

1/7 Vidi galeriju Bazeni Vladimira Tomovića Foto: Paparaco lov/Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir/Ana Denda

Tokom ranijih sezona viđena je u prisnom odnosu sa Tomovićem. Iako nikada nisu zvanično potvrdili vezu, kamere su zabeležile njihove intimne trenutke pod pokrivačem.

Marko Miljković

1/9 Vidi galeriju Marko Miljković preti Baki Prasetu Foto: Pritnscreen Instagram

Slična situacija kao i sa Tomovićem - zabeleženi su njihovi momenti u krevetu, ali oboje su izbegavali da potvrde da se išta ozbiljnije dogodilo.

Zvezdan Slavnić

1/4 Vidi galeriju Zvezdan Slavnić mnogima je poznat i po njegovom kriminalnom dosijeu i ubistvu Olivera Jovanovića zbog kojeg je osuđen na devet godina zatvora. Foto: Pritnscreen, Nemanja Nikolić

Njihov odnos u "Zadruzi 6" izazvao je buru komentara, a kulminirao je scenama kada su završili zajedno u krevetu, što je dodatno isprovociralo Zvezdanovu tadašnju partnerku.

Stanislav Krofak

1/5 Vidi galeriju VANJA I STANISLAV KROFAK U TAJNOJ AFERI? Ušao u Elitu, pa otkrio šok istinu: Čuli smo se satima, lepo se družimo... Foto: Printscreen

U "Eliti 7" Maja je uplovila u vezu sa Stanislavom. Njihovi sukobi i pomirenja već sada su postali glavna tema, a publika sa nestrpljenjem prati razvoj situacije.

Pogledajte dodatni snimak: