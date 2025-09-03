Slušaj vest

Simbolično, 1. septembra, na dan kada počinje nova školska godina, i članovi žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" vratili su se u svoje stolice.

Doduše, u izmenjenom sastavu, pa ćemo tako na Košutnjaku viđati neke nove-stare likove, dok neke više nećemo, i to iz prostog razloga jer su neki od njih prešli u suparničke "Pinkove zvezde". Predstoji nam vrlo zanimljiva jesen.

Pošto smo na kraju prethodne sezone ocenili stajlinge tadašnjeg žirija na finalnim večerima, red je da Kurirov modni žiri da svoj sud i o stajlinzima žirija i voditelja na snimanju prve emisije nove 19. sezone.

Naši komentari slede u nastavku:

1. Svetlana Ceca Ražnatović

Za razliku od katastrofalnog izdanja na finalnoj večeri u julu mesecu, koje bi više priličilo nekoj ženi statisti u publici nego velikoj muzičkoj zvezdi kao što je Ceca, pevačica se ovog puta malo više potrudila.

Odabrala je crnu boju od glave do pete, tako da je mogućnost za greške svedena na minimum. Očigledno je da je naša kritika pozitivno uticala na Ražnatovićevu, pa nije mnogo šarala i odlučila se za jednostavni crni kombinezon sa zanimljivim detaljem oko struka. Pevačica je ovom kombinacijom akcenat stavila na bujne grudi, a dužina nogavica i cipele su odlični. Frizura i šminka, takođe. Tačno se vidi da je za razliku od finala, kada nije imala vremena jer se verovatno pakovala za letovanje, ovog puta Ceca celo prepodne posvetila spremanju, što je dalo pozitivne rezultate. Ova masivna "zlatna" narukvica je suvišna pored upečatljivih minđuša, trebalo je ili jedno ili drugo. Prstenje joj takođe nije bilo potrebno. Zanimljivo je da je Ceca ostavila ili zaboravila sat kod kuće, što se retko dešava kad je ona u pitanju. "Šanel" pismo tašnica je klasik, ali bi i ona došla više do izražaja da nema ove masivne narukvice.

2. Dara Bubamara

Nova članica žirija baš se potrudila da zablista na snimanju prve emisije nove sezone. Za početak, pohvale za bež boju koja je jako lepa, ali na Dari sve puca i deluje previše rogopadno. I dok je donji deo kombinacije donekle u redu, gornji bolje da je ostavila kod kuće. Dara više nikada ne sme da obuče ovakve korsete iz više razloga.

Prvo, jer ne postoje tako velike korpe u kojima njene ogromne grudi mogu delovati pristojno, zbog čega cela kombinacija deluje prilično jeftino. Drugo, Dara mora da zaboravi na odeću bez rukava jer joj ruke i mišice deluju mlohavo i to na ženi njenih godina deluje užasno degutantno, ma šta da je obukla. Treće, ona je preniska i mora da vodi računa o svakom detalju. Ovaj "kloi" zlatni pojas od 1.200 evra je jako fešn i apsolutni hit, ali ne ide uz ovakav čipkani korset. Dužina suknje je top, ali sve deluje prilično nabacano. "Šanel" bela tašnica je odlična, ali je u petom planu zbog korseta i pojasa. Darine nadogradnje kose uvek deluju poprilično jeftino, pa je super što ju je skinula i malo promenila frizuru, koja je sada pun pogodak, kao i boja. Za razliku od frizure, njen narandžasti ten koji je posledica samopotamnjivanja je katastrofalan.

3. Ana Bekuta

Ana izgleda poprilično sveže i odmorno. Frizura i šminka su sjajni, ali ova šarena haljina-tunika? Potpuno pogrešan izbor iz više razloga.

Pevačicu ove boje i ovaj kroj vizuelno čine mnogo krupnijom nego što zaista jeste i ne vidi se koliko je Ana smršala i doterala svoju liniju. Uz sve to i ove bele pantalone koje su lepe same po sebi i koje je mogla da iskombinuje na hiljadu drugih načina. Bekuta se pohvalila da je za ovaj njen stajling kriva Alka Vuica i da je sve ove stvari našla u nekom butiku u Trstu. Iskreno verujemo da bi se Ana bolje obukla da je birala stvari koje već ima u svom garderoberu. Zato, draga Ana, shvatite da vam Alka nije prijatelj u modnim savetima i vratite ovu tuniku što pre za Trst.

4. Snežana Đurišić

Jedan od komentara na društvenim mrežama bio je da Snežana u ovoj haljini liči na Hurem. Deluje nam kao da smo ovu haljinu već 10 puta do sad videli na njoj tokom godina i godina sedenja u žiriju.

Ovaj šareniš i boje ne laskaju pevačici i jednostavno nisu za nju. Zapravo, nisu ni za koga! Na njih treba da zaboravi i da se posavetuje sa nekim stilistom koji bi joj preporučio materijale i krojeve koji idu uz nju i njenu građu. Izgleda kao da je pozajmila haljinu od Ane Bekute, koju smo takođe viđali u sličnim izdanjima.

5. Ana Sević

Crna Ana, šta ti bi? Ne znamo šta je gore, ovaj pokušaj od haljine ili ona koja je delovala kao da je izvučena iz fundusa nekog propalog ateljea iz 2000-ih na beogradskom Sajmu, a koji je nosila na finalu.

Nju oblači neko ko je nimalo ne voli i ona to mora da shvati jer je ovo čista katastrofa. Ana, uzmi stvar u svoje ruke i sama biraj haljine koje ćeš nositi na snimanjima. Ova haljina podseća na neku haljinicu za barbiku koja će biti iskorišćena kao vudu lutkica za neki bizarni ritual. Gornji deo kao da je naduvavanje, a donji i ovaj materijal kao da je tu upao i zakačio se za nju da ne bi eksplodirao od sindže i lošeg kroja. Užasno.

6. Aleksandar Milić Mili, Dragan Kojić Keba, Đorđe David i Milan Mitrović

Muški deo ekipe je toliko nezanimljiv u fešn smislu da im je dovoljno jedno zajedničko komentarisanje.

Mili i Keba su se odlučili za bele pantalone i neutralne boje, što je sasvim u redu, ali za odlazak na piće ili ručak, ali ne i za snimanje muzičkog šou programa. Već viđeno 100 puta i poprilično dosadno. Milan se malo više potrudio pa je obukao odelo, ali su ga ove svetle boje nekako pojele i deluje preozbiljno. Kao da je krenuo na neku svadbu. Đorđe David je iz šetnje verovatno došao na snimanje pa nije imao vremena da obuče suknju. Izbor ovog džinsa i majice sa ištampanim logom pokazuje totalno nepoštovanje takmičenja, zbog čega neko iz produkcije mora hitno da reaguje i na to mu skrene pažnju.

