"VIŠE NE MOŽE DA IZDRŽI PSIHIČKI..." Prijateljica otkrila pravu istinu o raskidu Kristine i Kristijana, spomenula incident s Golubovićem
Jelena Golubović oglasila se nakon što su se Kristijan Golubović i Kristina Spalević razišli i otkrila da bi kao medijator radila na tome da ih pomiri.
Kristina Spalević napustila je stan u kojem je živela sa Kristijanom Golubovićem, a razloge koji su do toga doveli nije želela javno da iznosi.
Povodom novonastale situacije se za Informer oglasila Kristijanova nekadašnja prijateljica Jelena Golubović koju je ova vest zatekla.
- Kristijan i Kristina? Sad si me zatekla. Meni je žao, on je toliko pričao o njoj i deci. I onaj zagrljaj na finalu, svojim očima sam videla. Svakako ću pozvati Kristinu, da joj pružim podršku i ona je mene pozvala kada se incident sa Kristijanom desio i zahvalila mi se što ga, prvenstveno zbog njihove dece, neću tužiti. Kristina je njega preporodila, meni je stvarno žao zbog njihovog rastanka bez obzira što mi je zagorčao život - kaže Jelena Golubović i otkriva šta bi moglo da dovede do toga da se Kristina i Kristijan raziđu.
- Verovatno više ne može da izdrži psihički, Kristijan uopšte nije lak. Ko zna šta je mogao da joj kaže ili uradi. On plane u trenutku, pa mu bude žao. On mene jeste gurnuo, ali držao me je budnu, sedeo je sa mnom čak je i telohraniteljima pomogao da me iznesu. On plane, takav je karakter i ko zna šta u tom besu može da izgovori ili uradi, ali sigurno da i njega boli rastanak. Ne možeš onoliko nekoga da voliš i da se posle dva meseca tek tako raziđeš. Verujem da oboje pate. Što je i sam rekao ''igračka plačka''.
Na pitanje da li postoji mogućnost da se Kristijan i Kristina pomire Jelena Golubović dala je iskren odgovor.
- Ako me angažuju kao medijatora, lako ću ih pomiriti. Oni me znaju, nisam više na jednoj ili na drugoj strani, dala bih i jednom i drugom da pričaju i našli bismo rešenje. Drago bi mi bilo da se ljudi koji vole ponovo spoje. Pošto se vole rado bih ih i lako pomirila - zaključila je ona.
kurir.rs/informer
