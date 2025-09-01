Slušaj vest

Jelena Golubović oglasila se nakon što su se Kristijan Golubović i Kristina Spalević razišli i otkrila da bi kao medijator radila na tome da ih pomiri.

Kristina Spalević napustila je stan u kojem je živela sa Kristijanom Golubovićem, a razloge koji su do toga doveli nije želela javno da iznosi.

Povodom novonastale situacije se za Informer oglasila Kristijanova nekadašnja prijateljica Jelena Golubović koju je ova vest zatekla.

- Kristijan i Kristina? Sad si me zatekla. Meni je žao, on je toliko pričao o njoj i deci. I onaj zagrljaj na finalu, svojim očima sam videla. Svakako ću pozvati Kristinu, da joj pružim podršku i ona je mene pozvala kada se incident sa Kristijanom desio i zahvalila mi se što ga, prvenstveno zbog njihove dece, neću tužiti. Kristina je njega preporodila, meni je stvarno žao zbog njihovog rastanka bez obzira što mi je zagorčao život - kaže Jelena Golubović i otkriva šta bi moglo da dovede do toga da se Kristina i Kristijan raziđu.

- Verovatno više ne može da izdrži psihički, Kristijan uopšte nije lak. Ko zna šta je mogao da joj kaže ili uradi. On plane u trenutku, pa mu bude žao. On mene jeste gurnuo, ali držao me je budnu, sedeo je sa mnom čak je i telohraniteljima pomogao da me iznesu. On plane, takav je karakter i ko zna šta u tom besu može da izgovori ili uradi, ali sigurno da i njega boli rastanak. Ne možeš onoliko nekoga da voliš i da se posle dva meseca tek tako raziđeš. Verujem da oboje pate. Što je i sam rekao ''igračka plačka''.

Na pitanje da li postoji mogućnost da se Kristijan i Kristina pomire Jelena Golubović dala je iskren odgovor.

- Ako me angažuju kao medijatora, lako ću ih pomiriti. Oni me znaju, nisam više na jednoj ili na drugoj strani, dala bih i jednom i drugom da pričaju i našli bismo rešenje. Drago bi mi bilo da se ljudi koji vole ponovo spoje. Pošto se vole rado bih ih i lako pomirila - zaključila je ona.

