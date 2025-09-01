Slušaj vest

Dalila Dragojević je u "Zadruzi 5" u centar pažnje dovela veza sa Filipom Carom u koju je upplovika, kako je sama tvrdila, javno kada je neformalno okončala brak sa Dejanom Dragojevićem.

Dalila je u nekoliko navrata tvrdila da ona svog supruga nije prevarila, ali postoji neko ko tvrdi da se Dragojevićka i te kako služila prevarama, pa i nekim gorim stvarima.

Vesna Rivas koja je bila zajedno sa Dalilom u "Parovima" svojevremeno je otkrila niz detalja nepoznatih javnosti.

Naime, ona je tada istakla je kako je Dalila neposredno pre Dejanovog ulaska u "Parove 6" navodno njega prevarila sa Mladenom Vuletićem kojeg je spopadala i ljubila pored bazena, a na kraju su završili u tuš kabini. Takođe Dalila je zajedno sa svojom drugaricom Irmom Sejranić napala Ninu Prlju, tadašnju devojku Mladenovu, koja je nakon toga bila sva modra po licu.

Takođe, Vesna je dodala da je Dalila na svom putu do "pobede" ostavila mnogo ljudi bez posla koji su joj izlazili u susret i činili ustupke. U priču su bile umešane i žene iz obezbeđenja sa kojima je imala lezbo akcije.

Od svog tadašnjeg dečka Mladena je čak i dobila batine navodno jer je imala akciju sa dve devojke uživo u programu.

"Što je niko ne pita koliko je ljudi zbog nje dobilo otkaz, ljudi iz obezbeđenja, a čineći njoj ustupke i povlastice.Koliko ljudi je ostavila bez para i posla na svom putu do pobede? Koliko žena iz obezbeđenja zbog lezbo akcija sa njom je isto dobilo otkaz. Što ne prizna da je batine od Mladena dobila zbog svojih lezbo akcija u programu sa dve učesnice", napisala je Vesna.

Dalila Dragojević, bivša učesnica rijalitija, sada uživa u svojoj vezi sa izvesnim Markom, zgodnim Crnogorcem kod koga se preselila u Ameriku. U Americi se snima za TikTok, gde je postala veoma uspešna, zarađujući putem giftova i redovno deli snimke sa svojih putovanja na TikToku, Instagramu i Jutjubu.

