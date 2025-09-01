Slušaj vest

Pevačicu Katarinu Ostojić i njenog supruga Miloša Čujovića je na Novom Beogradu udario automobil.

Policija je privela vozača po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanja opšte opasnosti.

Incident se dogodio 17. avgusta 2025. godine kada je, prema saznanjima istrage, čovek koji je upravljao vozilom naleteo na Miloša i Kaju dok su pešačili. Kako se navodi, prišao im je s leđa i udario ih, usled čega su zadobili lakše povrede.

Na saslušanju je osumnjičeni negirao odgovornost i odbio da odgovara na pitanja tužioca. Zbog mogućnosti da pobegne ili ponovi delo, tužilaštvo je predložilo da mu se odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

Pevačica se oglasila

Kaja se sad prvi put oglasila i podelila više detalja.

- Tačno je da se incident desio ali ne želim da otkrivam detalje slučaja budući da nadležni organi rade svoj posao. Ja im verujem. Kada budem imala detaljnije informacije rado ću podeliti sa vama. Verujem u državne organe, odmah su došli na lice mesta - govorila je Kaja.

Kurir.rs/Pink

