Sofija Janićijević našla se u žiži skandala kada je u rijalitiju smuvala Boru Terzića čija je devojka u to vreme bila u drugom stanju. Iako se klela da se po prvi put zaljubila u zautetog muškarca istina je, prema rečima rijaliti učesnice Aleksandre Nikolić, potpuno drugačija.

Tokom gostovanja u emisiji ''Narod pita'' Aleksandra Nikolić otkrila je da je Sofija Janićijević njenoj trudnoj drugarici ukrala muža i da za to ima dokaze.

- Čula sam se sa tom ženom, jako smo dobre. Imam i dokaze, ali neću još da pokažem. Tog čoveka poznajem i njegovu sestru i zbog toga nisam objavila slike, ali ne znači da neću. On je iz Beograda, ali povezani su ljudi i ima veze sa Tetovom. Mislim da je Sofija zato i spuštala loptu sa mnom. Svaka čast kako folira, treba je angažovati za glumicu - rekla je Aleksandra Nikolić i dodala:

- Nikad nisam tvrdila nešto što nisam sigurna, a ovo sam sigurna i znam ženu i čoveka, imam i slike. Ona ja patološki lažov. Kad sam operisala grudi spavala sam kod sestre od tog čoveka i nikad ne bih rekla dok ne dobijem odobrenje da javno iznesem tu fotografiju. Ne bavim se izmišljanjem. Ona se na fotografiji ljubi u usta sa njim.

Sofija se zaljubila u tada zauzetog Terzu Foto: Petar Aleksić

Na finalu ''Elite 8'' dok su se Aleksandra Nikolić i njen partner Milovan Milić raspravljali Sofija Janićijević potpalila je vatru pitanjem da li se zbog nje svađaju.

