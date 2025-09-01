Slušaj vest

Popularna pevačica Tanja Savić objavila je na svom profilu na Instagramu sliku na kojoj pozira sa bratom i snajkom.

O odnosima u porodici Savić dosta se spekulisalo poslednjih godina. Njen brat Nemanja nedavno se oženio, a kako se pisalo, od pevačice navodno nije bilo ni traga, ni glasa na svadbi.

Tanja Savić sa porodicom na večeri Foto: Printscreen Instagram

Međutim, da su oni u dobrim odnosima, pevačica je potvrdila tako što je objavila sliku sa večere na kojoj pozira sa bratom Nemanjom i snajkom Sarom, koja je po svemu sudeći slavila rođendan, obzirom da je pevačica uz sliku stavila pesmu "Birthday girl".

Ono što su svi primetili jeste da familija na okupu nije skidala osmeh sa lica i svi su bili vidno raspoloženi.

