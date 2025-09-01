Slušaj vest

Zlata Petrović godinama je živela u agoniji, boreći se da spase starijeg sina, kog je dobila u braku sa Hasanom Dudićem, a sve vreme je krivila sebe.

- Moja majka se kockala. Kod nas je bilo uobičajeno da danas imamo puno, a da sutra nemamo ni dinara. Ona je bila pevačica i ja sam talent za muziku nasledila od nje. Prvi put sam ušla u kafanu kada sam imala 17 godina jer nisam mogla više da podnosim da jedan dan imamo pune kese para, a drugi dan nemamo šta da jedemo. E kada sam osetila svoje pare, rekla sam sebi da je to moj život i više nisam prestala da pevam - otkrila je svojevremeno Zlata Petrović za Svet i dodala:

- Posle je majčin porok prešao na mog sina i on se godinama lečio od kocke. Bilo je mnogo teško. Morala sam da trčim i radim za svoju porodicu, pa za širu familiju, koja je siromašna, i njih sam obezbedila… Sve sam morala sama da obavim jer sam veoma odgovorna osoba. Plakala sam danima znajući da moj sin ide da prokocka sve što zaradim, a šta ćeš, to je život.

Zlata Petrović godinama je krila da je vraćala kockarske dugove svog sina.

- Petnaest godina sam ćutala i vraćala sve njegove dugove, koji nisu bili mali, a onda sam jednog dana rekla sebi Dosta je. I stavila sam tačku na to. To je bio kraj. Dosta sam ja sebe krivila za sve to – ispričala je Zlata za Svet kroz kakvu je muku prošla, ali na svu sreću, Miki je pobedio porok, uspešno se bavi muzikom i u odličnim je odnosima i sa majkom i sa ocem, a podario im je i unuke.

Zlata je nedavno ispričala da je svog oca upoznala kada je imala 20 godina i da ni dan danas nije sigurna da joj je on biološki otac.

- Ja sam upoznala svog oca u 20. godini. Nikada do današnjeg dana nisam saznala da li je to stvarno moj biološki otac. Ja to nisam proverila. Međutim kako mi je majka rekla, to je on. Ja nisam imala pravo da se mešam u njihov život i njihovu sudbinu.

