Napravila pometnju u Urgentnom

Poručila Raletu

- Raletu bih poručila. Sraletu bih poručila da ne sere više, da začepi gubicu jer ako počnem da pričam sve od početka, neće mu biti dobro. Sramoto za muški rod. Hermafroditu. Ti treba da promeniš pol, bre, dečko. Tebi bih poručila da promeniš pol. Lažeš, na Boga ne misliš. Ali ima Boga. Neće mnogo proći. Neće ti biti dobro. Sramoto, sram te bilo. Dokle više. A što si lagao mene dve godine. Šta sad lažeš? Budi, bre, gospodin čovek i reci. Da, p*čka sam, da. Smrad sam, da. Lagao sam. Da te neko iole poštuje, bre, dalje, bre. Ološu jedan, bre. Sramoto jedna, bre. Sram te bilo, bre. A moje dete. Je toliko veliko da sve zna.

Ne može više niko nju. Niti da mi pretite to dete. Pa nije moje dete kutija, bre. Prazna kutija kao ti, za Novu godinu, ispod jelke. To si ti. Prazna kutija. Prazan poklon. Hodajuća laž. Lažu pokretu. Čovek čim zine slaže. Sramoto jedna. Ja sam ti verovala. Ja sam išla s tobom. Po bolnicama te vodila. Tebe, oca, redom. Koga god je trebalo. Jel te nije, bre, sramota, bre, više da lažeš, bre - rekla je Ana, da uz video dodala ispovest koju je dao Rale i priča o Bosni, aludirajući da je sve to izmislio kako ga je ostavila na pumpu.