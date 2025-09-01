Slušaj vest

Ana Nikolić prijavila je svog bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a sada je podelila svoju glasovnu poruku na Instagramu.

Ana Nikolić se sada našalila, pa je uz glasovnu poruku, koju je nekome poslala stavila opis: "Kad komentarišemo utiske knjige".

- Mada ja sam više samo iskorišćena, voljena teško. Znači nevoljena i iskorišćena - glasila je njena glasovna poruka.

Napravila pometnju u Urgentnom

- Videlo se da je Ana bila uznemirena i pod stresom, ali i veoma uzbuđena. Nije imala strpljenja i nije htela da čeka na pregled. Non-stop je nešto pričala, ali to nije bilo moguće razumeti zbog njenog stanja. Iako su pokušavali da je smire, ona se ljutito okrenula i otišla - ispričao je naš izvor.

Poručila Raletu

- Raletu bih poručila. Sraletu bih poručila da ne sere više, da začepi gubicu jer ako počnem da pričam sve od početka, neće mu biti dobro. Sramoto za muški rod. Hermafroditu. Ti treba da promeniš pol, bre, dečko. Tebi bih poručila da promeniš pol. Lažeš, na Boga ne misliš. Ali ima Boga. Neće mnogo proći. Neće ti biti dobro. Sramoto, sram te bilo. Dokle više. A što si lagao mene dve godine. Šta sad lažeš? Budi, bre, gospodin čovek i reci. Da, p*čka sam, da. Smrad sam, da. Lagao sam. Da te neko iole poštuje, bre, dalje, bre. Ološu jedan, bre. Sramoto jedna, bre. Sram te bilo, bre. A moje dete. Je toliko veliko da sve zna.
Ne može više niko nju. Niti da mi pretite to dete. Pa nije moje dete kutija, bre. Prazna kutija kao ti, za Novu godinu, ispod jelke. To si ti. Prazna kutija. Prazan poklon. Hodajuća laž. Lažu pokretu. Čovek čim zine slaže. Sramoto jedna. Ja sam ti verovala. Ja sam išla s tobom. Po bolnicama te vodila. Tebe, oca, redom. Koga god je trebalo. Jel te nije, bre, sramota, bre, više da lažeš, bre - rekla je Ana, da uz video dodala ispovest koju je dao Rale i priča o Bosni, aludirajući da je sve to izmislio kako ga je ostavila na pumpu.

