Dobijala pretnje

- Ja nisam rekla da me je Kristijan prevario sa Babevićkom, to bi bilo zaista kritično. Svako ima pravo to da pomisli, s obzirom na to da živi u našem stanu, on je nju primio u našu kuću. Ona mi je poslala kilometar nekih poruka, kao da ona zna neke stvari o meni. Ja znam ko je njoj to preneo. Ako ona počne da iznosi, rešićemo to na brzinu. Ja ne znam šta je devojka umislila. Ja nisam znala da će ona živeti kod nas u kući, to nikako. Ne znam zašto se ona uzbudila, ja sam rekla samo istinu. Što se ona stidi što živi tu ako je čistog obraza. Kristijan je kiv što ona spava u krevetu mog deteta. Ona meni preti - rekla je Kristina na snimku.