ZALIZAO SE, OBUKAO CRNO ODELO! IZIGRAVA BOSA: Kristijan Golubović posle raskida sa ženom izašao u provod, a evo šta radi Kristina usred noći
Rijaliti par Kristina Spalević i Kristijan Golubović odlučili su da krenu različitim putevima. Kristina je sa sinovima preselila stvari i započela život u novom stanu, dok je Kristijan ostao u dosadašnjem domu.
Golubović se oglasio putem Instagrama, gde je podelio snimak iz jednog grada. Na sebi je imao crno odelo, kosu zalizanu unazad i naočare, a uz osmeh je istakao da uživa u kiseloj vodi.
– Pijemo kiselu vodicu – rekao je on.
Ubrzo nakon toga i Kristina je podelila trenutke iz novog stana. Objavila je snimak u kojem se vidi kako brine o njihovom mlađem sinu Kirilu, dok joj spokojno spava na grudima. Time je poslala jasnu poruku da se trudi da deci obezbedi sigurnost i mir, uprkos razdvajanju od Kristijana.
Dobijala pretnje
Podsetimo, kola nizbrodo krenula su kada im se u stan uselila Aleksandra Babejić i spavala u krevetu njenog sina. Kristina je ispričala da je od Aleksandre dobija pretnje.
- Ja nisam rekla da me je Kristijan prevario sa Babevićkom, to bi bilo zaista kritično. Svako ima pravo to da pomisli, s obzirom na to da živi u našem stanu, on je nju primio u našu kuću. Ona mi je poslala kilometar nekih poruka, kao da ona zna neke stvari o meni. Ja znam ko je njoj to preneo. Ako ona počne da iznosi, rešićemo to na brzinu. Ja ne znam šta je devojka umislila. Ja nisam znala da će ona živeti kod nas u kući, to nikako. Ne znam zašto se ona uzbudila, ja sam rekla samo istinu. Što se ona stidi što živi tu ako je čistog obraza. Kristijan je kiv što ona spava u krevetu mog deteta. Ona meni preti - rekla je Kristina na snimku.