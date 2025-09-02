OVO JE SUPRUGA BIVŠEG MUŽA SANJE MARINKOVIĆ! Brineta ni malo ne liči na voditeljku, a ovako je pričala o razvodu: Brak je prevaziđena institucija
Voditeljka Sanja Marinković za sobom ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, u kom je dobila sina Strahinju. Marinkovićeva za sobom ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, u kom je dobila sina Strahinju.
Sanja i Aleksandar su posle razvoda ostali u dobrim odnosima, ponajviše zbog deteta, dok je Uhrin prošle godine ponovo rekao sudbonosno "da" - izabranici Jeleni. Jelena ne liči na njegovu bivšu suprugu, dok na društvenim mrežama tek s vremena na vreme objavi pokoju fotografiju.
Razvod je poremetio
Sanja ne krije da ju je razvod jako promenio.
- Nisam odmah suočila dete sa istinom, ja to nisam prihvatala i to je mnogo teži put... I dok ja njemu nisam ulila saznanje šta znači razvod, dok mu nisam dala primere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni... Strahinja je meni jednog dana rekao: "A mama, ovo je razvod...", ja sam mu rekla: "To je, vidiš da ništa ne fali", onda sam mu rekla istinu - rekla nam je jednom prilikom Sanja.
Da je poslušala roditelje davno bi se razvela
- Da sam slušala na vreme roditelje, ja bih se ranije razvela. Mnogo mi je značila podrška porodice. Verovala sam u ljubav za ceo život, sa tom idejom sam se venčala. Danas verujem da u svetu ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova. Mislim da je brak prevaziđena institucija. Ovaj brak koji postoji danas mi deluje kao biznis model - dodala je voditeljka "Pinka".
Sanja ističe da je surove istine o njenom odnosu sa Aleksandrom na kraju braka i te kako bio svetan - njen otac.
- Da se moj tata pitao, i da se moj brat pitao, trebalo je i ranije da se razvedem. Nagovarali su me na to jer su pre mene videli da nemam više sjaj u očima. Moj personaliti se promenio. Nije više bilo te harizme, sve je bilo drugačije, al' eto... - istakla je ona.