Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković za sobom ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, u kom je dobila sina Strahinju. Marinkovićeva za sobom ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, u kom je dobila sina Strahinju.

Sanja i Aleksandar su posle razvoda ostali u dobrim odnosima, ponajviše zbog deteta, dok je Uhrin prošle godine ponovo rekao sudbonosno "da" - izabranici Jeleni. Jelena ne liči na njegovu bivšu suprugu, dok na društvenim mrežama tek s vremena na vreme objavi pokoju fotografiju.

Razvod je poremetio

Sanja ne krije da ju je razvod jako promenio.

- Nisam odmah suočila dete sa istinom, ja to nisam prihvatala i to je mnogo teži put... I dok ja njemu nisam ulila saznanje šta znači razvod, dok mu nisam dala primere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni... Strahinja je meni jednog dana rekao: "A mama, ovo je razvod...", ja sam mu rekla: "To je, vidiš da ništa ne fali", onda sam mu rekla istinu - rekla nam je jednom prilikom Sanja.

1/7 Vidi galeriju Jelena Uhrin Foto: Pritnsceen/Instagram

Da je poslušala roditelje davno bi se razvela

- Da sam slušala na vreme roditelje, ja bih se ranije razvela. Mnogo mi je značila podrška porodice. Verovala sam u ljubav za ceo život, sa tom idejom sam se venčala. Danas verujem da u svetu ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova. Mislim da je brak prevaziđena institucija. Ovaj brak koji postoji danas mi deluje kao biznis model - dodala je voditeljka "Pinka".

1/10 Vidi galeriju Sanja Marinković i Beki Bekić sa suprugom Foto: Boba Nikolić

Sanja ističe da je surove istine o njenom odnosu sa Aleksandrom na kraju braka i te kako bio svetan - njen otac.