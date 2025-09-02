Slušaj vest

Pevačica narodne muzike Lepa Lukić otkrila je da je kontaktirao bivši dečko, 50 godina nakon raskida. Kako je izjavila u emisiji "Magazin In", viđaju se već godinu dana, ali njihov odnos nije baš takav kakvi su ga predstavili mediji.

Lepa je izjavila da je sa dotičnim gospodinom bila u ljubavi kada je imala 26 godina i da između njih sada nema ništa više od prijateljstva.

Srela staru ljubav posle 50 godina

- Ma samo sam srela čoveka posle 50 godina. Zabavljali smo se nekada, hteo je da se vidi sa mnom, nema tu ništa. Izašla sam sa njim, viđamo se eto, samo tako da popričamo. Imam 85 godina, a on 88, ne trčimo mi u krevet. Nismo u vezi, kojoj crnoj vezi? Ostao je udovac, voleo me je nekada i ja sam njega volela, ali smo u godinama, sada samo možemo da se družimo - rekla je Lepa, a na pitanje da li joj je žao što se posvetila karijeri a ne njemu, odgovorila je:

- Nije mi krivo. Tad sam tek počela karijeru, jedan se otegao, drugi se protegao. To je bilo zabavljanje, ali nisam mogla da prestanem da pevam kad sam tek počela. Nije on tada ni imao ozbiljne namere, niti sam nameravala da se vezujem tada. Pravio mi je tamo neke tezge i tako smo se smuvali. To je trajalo tada samo godinu dana, ali daleko smo bili jedno od drugog. Ili on dođe ovde ili ja odem tamo da pevam, pa budem sa njim. Posle sam otišla svojim putem, on se oženio, imao dobar brak... Izgubio je suprugu i sad kad se vratio u Srbiju želeo je da me vidi i da me čuje - rekla je ona.

Fin čovek

- Već su mediji napisali da imam momka. Jeste, sad mi je baš do momka u ovim godinama... Nego eto prosto, družim se. To je nekada bilo, to je priča iz mladosti. Bio je fin čovek i bila je to ljubav. Što da ga ne vidim, ja to ne krijem, rekla sam to u emisiji, ali više ni reč neću da kažem - izjavila je pevačica.