ŠMEKER! PEVAČ BIO U BRAKU PA SE RAZVEO I OŽENIO SE DEVOJKOM KOLEGE: Sad spojio sadašnju i bivšu, stale jedna pored druge i svi u neverici (FOTO)
Pevač Aleksa Perović je nedavno stao na ludi kamen sa suprugom Isidorom koja mu je malo nakon toga rodila sina. Iako je sa Isidorom izgradio novu porodicu i skladan odnos, pevač je ostao u sjajnim odnosima sa bivšom suprugom sa kojom ima dve ćerke. To je dokazao i nedavnom fotografijom koju je podelio na Instagramu.
"Svaka čast", "Bravo, ovo ne može svako da uradi", "Kako je lepo videti ovakav prizor", samo su neki od njih.
Oženio se bivšom devojkom kolege
Bivši pobednik “Zvezda Granda“ Aleksa Perović nedavno se oženio Isidorom koja je bivša devojka njegovog kolege Bojana Marovića, a pevač je na ovu vest samo imao čestitke.
- Aleksa je divan i talentovan momak i želim mu svu sreću, i njoj i njemu. Drago mi je da su srećni i kad god neko nađe srećnu luku, srećan sam zbog toga. Drago mi je što je to baš on – rekao je Marović.