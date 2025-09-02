Slušaj vest

Voditelj Pinka Milan Milošević zabrinuo je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je otkrio da se bori sa visokom temperaturom.

- Ja sam toliko bolestan, da ne mogu glavu podignem. Vidite nju, ona se ne odvaja od mene, a temperatura 39,6 - rekao je Milan na svom Instagram nalogu.

Milan Milošević bolestan leži u krevetu Foto: Preent Screen

Voditelju pozlilo

Naime, posetu manastiru organizovali su mu njegovi prijatelji kao iznenađenje, što ga je dodatno dirnulo. Međutim, dok je slušao besedu sveštenika u prepunoj prostoriji, Milanu je iznenada pozlilo.

- Rekao je prijateljici da mu nije dobro, izašao je napolje i naslonio se na zid. Kada je pokušao da krene dalje, zacrnilo mu se pred očima i srušio se. Prisutni su odmah pritrčali u pomoć i brzo je došao sebi. Nakon kraće pauze, zahvalio se svima koji su mu pomogli i nastavio obilazak manastira - ispričao je izvor blizak voditelju.

Zdravstveni problemi u mladosti

Kako je Milošević istakao, probleme je počeo da oseća još u detinjstvu.

– Već u osnovnoj školi tokom časova fizičkog vaspitanja sam osećao premor i čudne pojave u predelu grudnog koša, ali dete kao dete, nisam tome tada toliko davao na značaju, već sam uglavnom nakon kraćeg odmora nastavljao da skačem i da se bavim fizičkim aktivnostima kao i ostala deca. Premor je nastajao najviše tokom trčanja, a prve aritmije su se pojavile nakon naglog saginjanja. To nisam odmah shvatio, već vremenom kada su se takve situacije ponavljale dosta puta - istakao je Milan, te dodao:

– Pre četiri godine imao sve češće visok krvni pritisak i sve češće aritmije koje više nisu bile naivne, već toliko jake da se puls i pritisak gotovo nisu ni mogli izmeriti, pa sam jednog popodneva završio na Bežanijskoj kosi kod kardiologa gde su mi jedva spustili pritisak i primili me na bolničko lečenje. Kako je nakon dva sata moje stanje skroz dovedeno u red, doktor je ipak odlučio da me pusti kući, a da u narednim danima uradim sve moguće analize, što sam i uradio i to kod najeminentnijih stručnjaka koji takođe na snimcima nisu mogli naći bilo kakvu manu na srcu, niti je bilo nekih naznaka da se dešava nešto sa srcem, već su samo potvrdili nakom nošenja holtera da postoje aritmije koje traju i po osam sati. Udari su bili najpre jaki, pa bivaju sve slabiji i totalno su mi zamarili telo. Bolovi u mišićima su bili nesnosni- rekao je voditelj

