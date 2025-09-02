Slušaj vest

Sanja Grujić u vezi je sa dečkom Markom Stefanovićem, međutim, sa njegovim roditeljima nije u dobrim odnosima.

Sanja je u emisiji "Narod pita" prokomentarisala izjave oca Marka Stefanovića.

- Odgovori mu nisu bili bazirani na činjenice nego na vezu sa mnom. On je rekao da su to izmišljiotine i da sam ja kriva, a Marko je pričao o svom detinjstvu. Markova mama je to potvrdila, tako da je to bila istina, a lopta je prebačena na mene i većina gledalaca ima mišljenje da sam ja kriva, kao da nisu čuli. Žao mi je jer su tad demantovali i rekli da sam ja krivac. Slike sa bazena su trebale da budu predstavljene kao fotografije sa mora i to je jedina slika. Sve je obrnutno, a Markova, kao i moja priča, je ista. Ljudi koji su bili u svađi sa Markom su koristili njegovu priču. Marko nije trebao da priča jer su koristili protiv njega i smatrali ga lažovom, a niko nije mislio da je povređen i da neke dobronamerne stvari shvati kao poniženje jer je bio ponižavan u detinjstvu. Kad si iskren ljudi traže krivca, u prevarantima heroje. Ko je zas**o bude okovan zlatom, ko je bičovan bi još i da ga kamenuju. Svako će da gleda očima kojim želim i da priča kako mu odgovara. Mislim da svako treba da drži privatan život za sebe inače će proći kao Marko - govorila je Sanja.

- Markova mama je rekla da sam bila prihvaćena, ali je posle krivica prebačena na mene. Marku nije bitno da li me porodica prihvata, njemu je bitno da ima mene. Ako ne mogu da imaju blisku komunikaciju mogu da imaju normalan odnos, što bih ja i volela. Marko i ja smo Marko i ja, prihvatili su nas i kad smo pravili skandale, a posle ovoga nema potreba da nas prihvata neko ili ne jer imamo svoju budućnost i samostalni smo. Neću da prihvatam krivicu - pričala je Sanja, a onda progovorila o Markovom bratu:

- Ne mogu oni da se ogreše o meni ili ja o njih, oni mogu samo o Marka i mislim da su se najviše ogrešili o njega. O meni nije mogla da se čuje ružna reč jer me ne poznaju. To sam rekla da i Milosava greši za Aleksandru jer ko će da te štiti ako ne roditelj svoje dete? - pričala je Grujićeva.

- Da li bi ti bilo prijatno da Markov otac posle svega dođe na vašu svadbu? - pitala je voditeljka.

- Ne, ne bi mi bilo prijatno. Ja sam neko ko ne prašta. Sa njegovom porodicom ne bih volela da budem u kontaktu. Sa njegove strane treba da budu gost, ali za mene ne postoje - rekla je Sanja.

Ne žali novac na operacije

Mnogi učesnici rijaliti su je na samom početku rijalitija ocenili kao manje inteligentnu, a sve zbog stereotipa koji vlada o devojkama koje su imale više plastičnih operacija. Sanja je pokazala i dokazala da je sve, samo ne to.

Takmičarka koja dolazi iz Sremske Mitrovice brzo je očarala srce publike svojim doskočicama i izlaganjima na račun zadrugara. Iako vrlo mlada, Sanja ima bogat život iza sebe ispunjen raznoraznim dešavanjima, a njene anegdote zadrugari i publika često prepričavaju, dok su njeni odgovori zadrugarima tokom svađa i dalje viralni na Internetu - zakucavanje u ogradu automobilom pre ulaska u rijaliti, prisluškivanje dečka koji govori više jezika i prevođenje putem Google Translate-a su samo neke od situacija koje je Grujićeva ispričala zadrugarima.

Imala česte turbulencije u vezi

Grujićeva je našla svog momka, Marka Stefanovića sa kojim je imala česte turbulencije u odnosu. Međutim, ljubav je pobedila.

Sanja je od malih nogu bila vesela i razdragana devojčica, okružena porodicom koja joj je pružila svu ljubav. Iako nisu bili za to da ona uđe u rijaliti, više puta su ponovili koliko su ponosni na nju.

Sanja je oduvek bila vredna, a obožavala je da čita knjige. Kako je zadrugarima ispričala, u školi je bila vukovac, a često koristi citate iz dela poznatih autora, kako bi slikovito dočarala komplikovane situacije u petoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu.

