Kako već danima bruji javnost o sukobu Ane Nikolić i njenog bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta.

Naime, pevačia je kompozitora prijavila za fizičko nasilje, gde mu je određena mera zabrane od 48h, a kasnije i na mesec dana.

Ana Nikolić se neprestano oglašava na svom Instagram nalogu. Dok sa druge strane rale se nije oglašavao sem što je za domaće medije potvrdio da je došlo do svađe i da ima zabranu prilaska, ne otkrivajući više detalja

Pre izvesnog vremena kompozitor je gostovao u emisji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" kompozitor je otvoreno govorio o njihovom odnosu i čestim svađama. Na pitanje da li ume kaže:

Ja mislim da umem, a ona kaže da ne umem - pa je dodao da li Ana zna da voli:

- Ona ume, ona je iskrena. Ona je okej...

Voditeljka se nadovezala na njihov odnos komentarišući kako ima turbulencija u njihovom odnosu:

- Ja ne znam da smo tri dana sastavili da ne bude problema. Ona uvek inicira tu svađu a uvek i popusti prva. Ako vidim da nešto nije dobro, odem - pa otkriva da li ume da bude verbalno grub.

- Pa ko ne ume...kako ne umem. Još kako. Ali sve ima neku granicu. Ja prvo ćutim, okej, ali ona kad krene, jedno isto, jedno isto i samo diže pritisak.

Rale o vezi sa Anom Nikolić

I dok Ana pokazuje snimke nasilja i na Instagramu postavlja snimke iz stana u kojem je izbila svađa, Rale je ranije pričao da je Anin karakter težak i da je ona ta koja pravi haos.

- Kod nas je to turbulentno, ide gore dole kao rolerkoster. Ja sam razumniji od nje. Ona je potpuno... znate li kako izgleda kada uzmete ping pong lopticu pa ona skače gore dole? Takav je i njen mozak. Ona misli da ja nju lažem i nije mi jasno odakle to. Očigledno je da ima neke traume - rekao je Rale jednom prilikom za medije.

Kako je dodao, Ana je turbulentna i često zna naglašeno da odreaguje u određenim situacijama.

Razlupala mi je studio, razvezala sve po studiju. Razbila mi je televizor i monitor. To je neko njeno ludilo, ona je takva i ne možeš je zaustaviti. Ali ja to volim. Odem pa kupim veći TV da ima više materijala - govorio je Rale.

Ana Nikolić prijavila Raleta

Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog vanbračnog partnera Gorana Ratkovića Raleta zbog navodnog nasilja, piše Hajp.

Ona se prvo uputila u policiju, gde je prijavila svog partneta, a nakon pregleda u Zavodu za urgentnu medicinu, primećeno je da pevačica ima telesne povrede i da je vidno uznemirena.

