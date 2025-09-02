Slušaj vest

Pevačica Dragana Jana Todorović više od dve decenije je u braku sa suprugom Ivanom sa kojim ima ćerku.

Oni važe za jedan od najskladnijh parova na estradi, a par se upoznao kada je Ivan imao 21 godinu.

Iako svakodnevno uživaju u ljubavi, Janin suprug se gotovo nikada ne eksponira u javnosti, te svoju privatnost strogo čuvaju.

Pevačica je na svom instagram profilu podelila fotografije sa svog venčanja i sve oduševila.

Jana Todorović slike sa venčanja Foto: Preent Screen

Jana je imala prelepu belu venčanicu, dok je Ivan na venčanju nosio crno svečano odelo.

Ivan mi ne da da smanjim grudi

- Imam problem sa mojim prirodnim grudima. Ivan(muž) mi ne da da ih smanjim, mene boli kičma od njih. Smanjila bih ih na mrvice. Kad bih smanjila grudi izgledala bih mršavije - rekla je Jana u Amidži šouu.

Podsetimo, Jana je nedavno otkrila kako je njena ćerka dobila ime. Ćerka Todorovićeve nosi neobično ime - Kristina Džulijet. Osim toga, i priča koja se krije iza ovog imena je nesvakidašnja.

- Muž mi je skoro otkrio da je njegova prva ljubav bila Grkinja i da se zvala Kristina. On je želeo da se naša ćerka zove Kristina jer mu se dopada to ime. A Džulijet je srednje ime jer se rodila u Americi i tata je hteo da ima neko umetničko ime. Ali to stoji samo u pasošu - dodala je uz osmeh pevačica tada za "Kurir".

1/9 Vidi galeriju Jana Todorović Foto: ATA images, Kurir, Damir Dervišagić

Ne sluša tračeve o sebi

Jana Todorović ne sluša tračeve o sebi i ne smatra ih vrednima, ali, kako kaže, ponekad neistine toliko uzmu maha da mora da reaguje.

- Niste nigde videli snimak na kom mi neko gura novčanice u grudi. Nikada to nisam volela ni dopuštala, možda se desilo jednom iz šale, pa je to neko usnimio. Uvek bakšiš držim u ruci ili stavim oko mikrofona i to je moja politika. Nisam pevaljka, a svako ko želi da časti muziku ili mene može to da uradi na kulturan način.

Danas bih bila milijarderka da sam to dozvoljavala, ali ne. Radije bih da nastavim da radim ovako kako sam radila do sada - rekla je pevačica, pa je dodala:

- Ne reagujem na tračeve, neka je na čast svakome ko priča da ne delim bakšiš sa kolegama na tezgama. Sve ide kod nas na ravne časti. Svakoga to možete da pitate i da proverite.

Jana Todorović spremna za nastup