Nakon nedavnih skandala koji su uzburkali javnost, pevačica Ana Nikolić navodno se pisalo da je odlučila je da potraži mir u svom rodnom mestu Donja Mutnica. Međutim, kako saznaje Kurir, ona trenutno nije u Donjoj Mutnici, što dodatno podiže prašinu gde i skim traži potreban mir od nemilih događaja.

Foto: Printscreen/Youtube

Ana, koja je odrasla u malom selu, oduvek je bila vezana za svoje korene. Donja Mutnica, poznata po prelepim pejzažima i mirnom okruženju, delovala je kao idealno mesto za oporavak od turbulentnih događaja u njenom životu. Ipak, njeni obožavaoci i meštani su ostali razočarani što pevačica nije prisutna u svom rodnom kraju, gde bi sigurno mogla da pronađe podršku i utehu jer je njene komšije vole i poštuju

Izvori bliski Ani navode da je pevačica odlučila da se povuče u privatnost kako bi razmislila o svojim narednim koracima. Iako se očekivalo da će se zadržati u Donjoj Mutnici, izgleda da je potražila sklonište negde drugde.

Njena odluka da se povuče iz javnosti dolazi nakon niza kontroverzi koje su joj doneli medijski naslovi. Ana Nikolić, poznata po svom talentu, sada se suočava sa izazovima koji prevazilaze njen muzički opis. Mnogi se nadaju da će pronaći unutrašnji mir i inspiraciju koja će joj pomoći da se vrati na scenu jača nego ikada.

Dok čekamo njen povratak, ostaje nam da se nadamo da će Ana pronaći ono što joj je potrebno kako bi nastavila sa svojim životom i karijerom.

Nikolićeva je još od detinjstva znala da će biti pevačica, a posebno je bila opčinjena Lepom Brenom, čiji je hit "Čačak, Čačak" pevala po ceo dan u čizmama svoje majke. Tako je zabavljala komšije, koji su nam ispričali detalje iz pevačicinog detinjstva.

- Bila je mnogo dobro dete, veselo, znam je od kada se rodila. Bila je velika maza. Obula bi majčine čizme, koje su joj bile ogromne, i pevala je tu po dvorištu "Čačak, Čačak" od Lepe Brene. Htela je to i uspela je - počela je baka Vera izlaganje:

- Svi su je voleli. Živela je u ovoj kući sve do preseljenja u Paraćin, gde je išla u osnovnu školu. Mnogo je bila vezana za svog pokojnog oca Dušana, koji je mlad preminuo. On je sahranjen na našem seoskom groblju. Tu je bila i njena baka, ali je ona umrla pre nekoliko godina. Dođe preko leta, bila je prošle godine sa ćerkom Tarom, igrale su se po dvorištu, tamo gde je nekad bila ljuljaška - ispričala nam je Vera.

Baka Vera nam je tada otkrila da Ana svake godine s bratom Markom poseti njen rodni kraj.

- Obavezno dođe svake godine s bratom Markom kad je pomen njihovom ocu, to ne propušta. Marko je rekao da će da dođe, treba nešto da renovira po kući, valjda će uskoro. On je baš vezan za ovu kuću i ne da da se proda.Tu jedan čovek pušta ovce, dali su mu dozvolu, ali brzo raste trava. Imam da joj poručim da češće dolazi kod nas u Mutnicu, da obilazi kuću i da svrati na kafu, ja sam uvek tu - sa osmehom je završila baka Vera.

Kako smo tad zabeležili, iza zelene kapije i kršnog zidića nalazi se kuća gde su živeli Anini njeni baka i deka, a u kojoj je provela dobar deo detinjstva. Nekada pod konac sređeno dvorište sada je zapušteno, a zatvoreni prozori i spuštene roletne otkrivaju da ovde više nikog nema. I dok se nekada iz dvorišta čula dečija graja i smeh, sada je okućnica zarasla u korov jer prosto nema ko da je održava.

Ana Nikolić prijavila Raleta

Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog vanbračnog partnera Gorana Ratkovića Raleta zbog navodnog nasilja, piše Hajp.

Ona se prvo uputila u policiju, gde je prijavila svog partneta, a nakon pregleda u Zavodu za urgentnu medicinu, primećeno je da pevačica ima telesne povrede i da je vidno uznemirena.

Nedopustivo ponašanje

Zahtevala je da je prime preko reda iako joj je ljubazno objašnjeno da je jedan pacijent pre nje, što je nju razbesnelo. Kad ju je medicinsko osoblje zamolilo da malo sačeka, ona je počela da viče, lupila pesnicom o pult, okrenula se, otišla i nije sačekala pregled.

O tome svedoči očevidac koji se zadesio na licu mesta:

- Videlo se da je Ana bila uznemirena i pod stresom, ali i veoma uzbuđena. Nije imala strpljenja i nije htela da čeka na pregled. Non-stop je nešto pričala, ali to nije bilo moguće razumeti zbog njenog stanja. Iako su pokušavali da je smire, ona se ljutito okrenula i otišla - priča naš izvor.

Ana Nikolić odlazi iz policije