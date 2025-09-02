Slušaj vest

Aleksandra Nikolić se pomirila sa svojim bivšim partnerom Filipom Carem sa kojima godinama ima komplikovan odnos, pun uspona i padova.

Oni imaju zajedničko dete, a kako je istakla u svojoj objavi na Instagramu, njih dvoje su odlučili da se pomire isključivo zbog toga neposredno nakon što je rijaliti pobednica raskinula verdibu.

- Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vreme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto svako dete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati. Moja odluka je da dete provede vreme sa stojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz. mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije, napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.

Aleksandra Nikolić se pomirila sa Carem

Odnos Cara i Aleksandre

Podsetimo, Aleksandra Nikolić otkrila je u lajvu na društvenim mrežama jezive detalje iz odnosa sa nekadašnjim partnerom Filipom Carem, sa kojim ima ćerku.

- Prijavio me je socijalnoj službi! Da ne izvodim dete, da nemam uslove... Njima je bilo neprijatno kad su došli! Pozvao je socijalno, rekao je da sam nemajka, da moje dete nema normalan život. Znaš kakav je to osećaj...To je šok! - rekla je Aleksandra Nikolić i navela još mnogo toga iz komunikacije sa Filipom Carem.

- Govorio mi je jednom prilikom preko telefona: "Platiću klinca dok budeš šetala bebu da priđe i da te izbode nožem", zamisli! Jezivo! Svašta je radio kad je saznao da se pojavio neko u mom životu ko me poštuje, vrednuje - dodala je Nikolićeva.

Filip Car

- Odlučila sam da odem u Beč, legalno sam prešla granicu, preselila sam se ovde u Beč. Imamo vizu i moje dete i ja. Živim normalan život. Upleo me je odmah opet u svoje budalaštine. Zvala sam ga i rekla sam mu da sam počela jedan biznis ovde. Rekla sam mu da može da dođe da vidi dete, nije nijednom došao! Pričao mi je da sam ja u Beču sa drugim muškarcem, što bi mi sad slao pare kad je tako... - kazala je Aleks.

- Uperio je pištolj u glavu, jer nije normalan! Nasrćeš na majku... Preti ubistvom meni, majci, ocu, pa da će da se ubije... Kunem vam se ljudi, on je za lečenje, on nije dobro, ko ga strpa u bolnicu taj će mu pomoći - isticala je Nikolićeva, pa otkrila šta joj je bilo najtraumatičnije.

Raskinula veridbu, ulazi u Elitu 9

Inače, Aleksandra Nikolić raskinula je veridbu, a razlaz sa partnerom teško je podnela.

Rijaliti učesnica je prva potpisala ugovor za "Elitu 9", a iako nije prošlo ni dva meseca od kako se pohvalila vereničkim prstenom, Aleksandra je raskinula veridbu.

Aleksandra Nikolić na moru sa verenikom

- Razišla sam se sa partnerom. Nije mi bilo lako, bilo je mnogo teško, pogotovo što sve ovo proživljavam sama sa detetom. Sreća da imam prijatelje, oni su uz mene konstantno. Dosta toga me je strefilo u poslednjem periodu. Ipak, mislim da je ovo samo period koji moram da prođemo i da me čeka puno lepih stvari - rekla je Nikolićeva.

