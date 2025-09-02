ĆERKI ZDRAVKA ČOLIĆA NA DONJEM VEŠU PIŠE DA JE LOŠA DEVOJKA! Isplivao šokantan prizor sa Ibice, sve pršti od komentara
Ćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, trenutno boravi na Ibici sa koje kači svakoga dana zanimljive prizore i pokazuje fanovima kako uživa na ovoj egzotičnoj destinaciji.
Una neretko pokazuje luksuz u kom svakodnevno uživa, a poslednjom objavom je napravila buru.
Čolina ćerka uživa na Ibici
Naime, tokom šetnje, Una je naišla na prodavnicu koja prodaje donji veš sa natpisima, a jedan joj je baš privukao pažnju pa ga je uslikala i odmah podelila na svom Instagramu.
Na crnim tangama koje je slikala piše sledeće: "Dobre devojke idu u raj, a loše devojke na Ibicu".
Zdravko ne štedi novac za odmor
Zdravko, inače, nedavno nije štedeo novac za letovanje svoje porodice, a želeo je i da svom zetu, Uninom 10 godina starijem dečku, obezbedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra.
Međutim, to nije sve. Njegove naslednice su navikle na čist luksuz - jedu samo najskuplju hranu, idu na privatne plaže, koriste sve tretmane koje hotel nudi, pa je za to Zdravko navodno izvojio još 15.000 evra.
Pogledajte dodatni snimak: