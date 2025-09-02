Slušaj vest

Ćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, trenutno boravi na Ibici sa koje kači svakoga dana zanimljive prizore i pokazuje fanovima kako uživa na ovoj egzotičnoj destinaciji.

Una neretko pokazuje luksuz u kom svakodnevno uživa, a poslednjom objavom je napravila buru.

Čolina ćerka uživa na Ibici

Donji veš Une Čolić intrigira Foto: Printscreen

Naime, tokom šetnje, Una je naišla na prodavnicu koja prodaje donji veš sa natpisima, a jedan joj je baš privukao pažnju pa ga je uslikala i odmah podelila na svom Instagramu.

Na crnim tangama koje je slikala piše sledeće: "Dobre devojke idu u raj, a loše devojke na Ibicu".

Zdravko ne štedi novac za odmor

Zdravko, inače, nedavno nije štedeo novac za letovanje svoje porodice, a želeo je i da svom zetu, Uninom 10 godina starijem dečku, obezbedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra.

Međutim, to nije sve. Njegove naslednice su navikle na čist luksuz - jedu samo najskuplju hranu, idu na privatne plaže, koriste sve tretmane koje hotel nudi, pa je za to Zdravko navodno izvojio još 15.000 evra.

