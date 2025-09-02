SLAVNI FUDBALER SLAO PORUKE DEVOJCI BAKE PRASETA! Kad je uzeo njen telefon, imao je šta da vidi, Milena ga odmah otpratila
Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nakon raskida sa influenserkom Anjom Blagojević, poznatijom kao Anja Bla, uplovio je u novu romansu.
Nakon iznošenja prljavog veša iz veze sa Anjom Blagojević, Baka Prase je uplovio u emotivnu vezu sa prezgodnom Milenom.
Kako tvrdi jutjuber, navodno je njegovoj sadašnjoj devojci pisao poznati fudbaler Nejmar.
- Nejmar joj je poslao poruku u februaru 2024. godine. Nije mu odgovorila, čak ni otvorila poruku. Vidite svi? Neymar Junior poslao joj slajd - rekao je Baka.
- To je brat najjači. Rispekt, buraz, ovo je aura za moju ženu - dodao je on, a zatim se obratio Milenai koja je bila pored njega.
- Znaš koje poštovanje od mene imaš zato što mu nisi odgovorila? Mislim da od svih ljudi u četu imaš znaš koji rispekt. Dođe mi svakom ko kaže: "Ona je sa Bakom zbog para", neka zna da je odbila Nejmara koji se*e milione. A sa Bakom Prasetom je navodno zbog para. Nisam se zaljubio u nju jer ima dobro du*e. Kakav je to integritet… Možeš da radiš šta god hoćeš. Piše ti jedna od najvećih faca na svetu, a ti ne uđeš u poruku. Da se ona dopisivala sa njim i da ništa nije bilo od toga, ja bi bio opet u fazonu: "Rispekt, svaka čast" - poručio je Ilić, dok je njegova devojka dodala je otpratila poznatog fudbalera.
- Otpratila sam ga. Nisam jedina kome je pisala i kome nije uzvratila praćenje.
Nejmar pisao Teodori Džehverović
Inače, Nejmar je pisao i Teodori Džehverović. Nejmar je našoj pevačici Teodori Džehverović prošlog decembra odgovorio na stori u vreme kada je bio sa Brunom.
- Srećna Nova godina svima! Idem da padnem u nesvest - napisala je Džehverovićeva uz objavu.