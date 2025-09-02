- Znaš koje poštovanje od mene imaš zato što mu nisi odgovorila? Mislim da od svih ljudi u četu imaš znaš koji rispekt. Dođe mi svakom ko kaže: "Ona je sa Bakom zbog para", neka zna da je odbila Nejmara koji se*e milione. A sa Bakom Prasetom je navodno zbog para. Nisam se zaljubio u nju jer ima dobro du*e. Kakav je to integritet… Možeš da radiš šta god hoćeš. Piše ti jedna od najvećih faca na svetu, a ti ne uđeš u poruku. Da se ona dopisivala sa njim i da ništa nije bilo od toga, ja bi bio opet u fazonu: "Rispekt, svaka čast" - poručio je Ilić, dok je njegova devojka dodala je otpratila poznatog fudbalera.