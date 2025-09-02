Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nakon raskida sa influenserkom Anjom Blagojević, poznatijom kao Anja Bla, uplovio je u novu romansu.

Nakon iznošenja prljavog veša iz veze sa Anjom Blagojević, Baka Prase je uplovio u emotivnu vezu sa prezgodnom Milenom.

Kako tvrdi jutjuber, navodno je njegovoj sadašnjoj devojci pisao poznati fudbaler Nejmar.

- Nejmar joj je poslao poruku u februaru 2024. godine. Nije mu odgovorila, čak ni otvorila poruku. Vidite svi? Neymar Junior poslao joj slajd - rekao je Baka.

- To je brat najjači. Rispekt, buraz, ovo je aura za moju ženu - dodao je on, a zatim se obratio Milenai koja je bila pored njega.

Nejmar Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Photo/Andre Penner

- Znaš koje poštovanje od mene imaš zato što mu nisi odgovorila? Mislim da od svih ljudi u četu imaš znaš koji rispekt. Dođe mi svakom ko kaže: "Ona je sa Bakom zbog para", neka zna da je odbila Nejmara koji se*e milione. A sa Bakom Prasetom je navodno zbog para. Nisam se zaljubio u nju jer ima dobro du*e. Kakav je to integritet… Možeš da radiš šta god hoćeš. Piše ti jedna od najvećih faca na svetu, a ti ne uđeš u poruku. Da se ona dopisivala sa njim i da ništa nije bilo od toga, ja bi bio opet u fazonu: "Rispekt, svaka čast" - poručio je Ilić, dok je njegova devojka dodala je otpratila poznatog fudbalera.

- Otpratila sam ga. Nisam jedina kome je pisala i kome nije uzvratila praćenje.

Nejmar pisao Teodori Džehverović

Inače, Nejmar je pisao i Teodori Džehverović. Nejmar je našoj pevačici Teodori Džehverović prošlog decembra odgovorio na stori u vreme kada je bio sa Brunom.

- Srećna Nova godina svima! Idem da padnem u nesvest - napisala je Džehverovićeva uz objavu.

