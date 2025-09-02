Slušaj vest

Pevačica Sara Jovanović poznatija kao Sara Jo i njen partner Žiga Sotlar uživaju u ljubavi, a ona mu se danas javno obratila na društvenim mrežama.

Naime, dečku Sare Jo je danas rođendan, a pevačica je na Instagramu objavila niz njihovih privatih fotografija uz koje je napisala:

- Samo kratka objava zahvalnosti čoveku koji veruje u mene čak i onim danima kada ja ne verujem. Zaista si jedan u milion! Volim te. Srećan rođendan - stoji u opisu, a čestitke su se nizale.

1/5 Vidi galeriju Žiga Sotlar uživa u ljubavi sa Sarom Jo Foto: Kurir

Upoznali se neočekivano

Sara Jo i plesač iz Slovenije Žiga Sotlar, upoznali su se neočekivano, a njihova ljubav je planula isto tako neočekivano.

- Javio mi se sa preslatkom porukom, rekao mi je da voli i poštuje moj rad i da su on i njegova ekipa meni na raspolaganju ako mi trebaju plesači. Ušla sam mu tada na Instagram, videla sam koncerte sa Majom Berović i Natašom Bekvalac. Imala sam ga na umu. Posle nekog vremena smo oboje imali nastupe u Budvi, ukačili smo na Instagramu da smo na istom mestu i dogovorili smo se da se upoznamo. Tog dana mi se toliko nije izlazilo iz hotela. Izašla sam nenašminkana i poluosušene kose. Očarala me je njegova energija i zrelost, nisam to očekivala od muškarca mojih godina. Ubrzo nakon toga se desila naša prva saradnja i potpuno sam se raspametila - prisetila se Sara, koja pamti svaki detalj daljeg njihovog upoznavanja.

1/12 Vidi galeriju Sara Jovanović danas Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram

- Nekoliko nedelja kasnije smo planirali spot za pesmu "Kaži mi", tad mu je trajala priprema za koncert sa Natašom, a ujedno je i sa mnom na probe išao. U tom trenutku on ima devojku, ja imam momka. Na probama smo bili jako stidljivi, bio je dva metra od mene. Imala sam mnogo agresivniji pristup od njega, šalila sam se stalno, on je bio na distanci. Nekoliko meseci kasnije je prekinuo vezu, posle sam i ja raskinula i neka viša sila je ponovo želela da nas spoji. Radili smo neko plesno takmičenje u Sloveniji. Prepustili smo se čulima. Tada sam pomislila: "Ovaj čovek tako dobro miriše", pitala sam se da li imam leptiriće u stomaku jer ponovo plešem ili je to nešto više. Na početku smo se kontrolisali, nezgodno je, stalo nam je bilo da ostane dobra saradnja - istakla je pevačica, te se osvrnula na glavni deo priče.

- Bio je jako vezan za baku Lidiju, preko slike se vidi koliko je ta žena bila neverovatna, zavolela sam tu ženu samo preko priče. Pre nekoliko godina je ona preminula, kasnije smo shvatili da smo se smuvali na isti dan kada je ona otišla. Istog datuma ti je nešto oduzeto, ali ti je na kraju i dato. Žiga mi je bezbroj puta rekao koliko bih se sigurno svidela njegovoj baki, što mi je mnogo drago - rekla je Sara u podkastu "Poster".

Pogledajte dodatni snimak: