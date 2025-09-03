Slušaj vest

Letnja sezona na Crnogorskom primorju je ove godine završena, a svi su složni u jednom - da je bila nikad gora i da jednostavno propala.

Foto: Kurir

Na visoke cene i mali broj turista žalili su se svi - od ugostitelja do estrade, koja nije imala nikad manje nastupa tokom leta.

Ipak, sve ovo ne sprečava pojedine devojke iz Crne Gore da se dobro “zabave” i svojim skandaloznim ponašanjem šokiraju i onako mali broj gostiju po restoranima u Budvi.

Foto: Kurir

Kako nam priča izvor sa lica mesta, što pokazuje i video snimak koji nam je dostavio, nedavno se u ranim večernjim satima desio neviđeni skandal, kada je poznata crnogorska starleta Ilma Barbi iz čista mira usred restorana na šetalištu, rešila da skine gornji deo svog kostima i prisutnim gostima uz neartikulisani smeh pokaže svoje džinovske silikonske grudi.

Ilma Barbi Izvor: Kurir

Ono što još više zapanjuje je činjenica da je dotična to uradila pred velikim brojem žena i dece koji su u tom momentu bili u restoranu, na opšte zgražavanje svih prisutnih.

Inače, Ilma je poznata i po tome što se snimala za Jutjub i bila u lajvovima sa Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase, o čemu se dosta pisalo na društvrnim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Starleta izbacila gole grudi u restoranu pred ljudima Foto: Kurir

Neka snimci i fotografije govore više od reči…

Kurir.rs

Uhapšene starlete: