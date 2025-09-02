Slušaj vest

Juče je počelo snimanje nove sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a sada se oglasio direktor produkcije Goran Šljivić

Goran je otkrio sve detalje nove sezone "Zvezda Granda", prve bez Saše Popovića. Govorio je o novim pravilima, žiriju, i detaljima za koje javnost do sada nije znala.

Na samom početku otkrio je kao su protekle pripreme nove scenografije.

- Studio je potpuno nov, sve je drugačije. Mislim da smo uradili najbolje što je moglo da se uradi. Ogroman i moderan studio. Biće zaista fenomenalno, uz malopređašnju prvu probu kandidata koji su bili na veoma visokom novou, uz ovakav studio imamo i kvalitet - rekao je direktor Grand produkcije i otkrio koja se pravila menjaju:

Studio 19. sezone Zvezda Granda Foto: Printscreen

- Neće biti novih pravila, ne toliko nešto drastično. Sve ono što je dobro ne treba menjati, treba samo modernizovati iz godine u godinu. To smo upravo uradili i sa izborom članova žirija, studijom i novim pravilima koja će biti zanimljiva za publiku. Imaće priliku sve to da vide u narednim emisijama tokom cele sezone. Svi smo ponosni na sve ovo što smo uradili - rekao je Šljivić za Grand. 

Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

Evo ko je sve u žiriju

Ove sezone, imamo i promenu kada je stručni žiri u pitanju, pa će se tako Ani Bekuti, Snežani Đurišić, Aleksandru Miliću Miliju, Svetlani Ceci Ražnatović i Đorđu Davidu pridružiti Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.

