OVAKO SU SEDMORICA MLADIH POMIRILI TITA I BREŽNJEVA! Pokojni Ljuba Milić bio je Ginisov rekorder, a jednu priču nikad nisu zaboravili
Ljubiša Ljuba Milić, jedan od osnoviča kultne grupe Sedmorica mladih, preminuo je danas u 86. godini, a tužnu vest je saopštila
njegova porodica. Sedmorica mladih su svojevremeno ušli u Ginisovu knjigu rekorda, kao ansambl koji je čak 33 godine svirao
neprekidno zajedno.
Svirali su Titu i onima koji su osvajali kosmos. Pre nekoliko godina dobili su nagradu za životno delo koje tradicionalno dodeljuje zaslužnim muzičarima.
Ljubiša je tad gostovao na RTS s Nebojšom Kunićem i Jovom Radovanovićem, koji je priznao da li je očekivao priznanje.
– Ja lično nikada u životu nisam očekivao nagradu jer mislim da je nagrada to što sam dobio talenat i što sam mogao celog života da se bavim ovim čime sam se bavio. To je velika nagrada. A ako nagrade dođu – širom otvaram vrata.
Dodao je i da ga je priznanje prijatno iznenadilo.
– Dosta je vremena prošlo, i onda su neki ljudi prepoznali to što smo mi radili, i na kraju odlučili, ko su to oni odlučili, mi tu
nemamo šta da kažemo.
Tada se prisetio i putovanja kroz Evropu i bivši Sovjetski Savez.
– Na jednom aerodromu gde smo čekali da se raščisti sneg, zapisali smo na parčetu hartije gradove u kojima smo bili. Nabrojali smo ih čak 82.
Nebojša Kunić evocirao je uspomene na susrete sa Titom, koji im je rekao da će „uvek ostati mladi“:
– Ono što ste vi jednom uradili, u jednoj situaciji između mene i Brežnjeva, to ni diplomatija nije mogla da uradi. Napravili ste
jedno pomirenje s ruskim šou-programom.
Objasnio je da se Tito i Brežnjev u jednom trenutku nisu slagali i razišli su se svako na svoju stranu. Tada je orkestar počeo da svira devetominutni "Ruski potpuri".
– Prvo je sišao Brežnjev, onda je došao Tito za njim. Posle svih aplauza i hvalospeva, Tito je izašao i rekao: "Mladići, ono što ste vi uradili, to ni diplomatija nekad ne može!" – prisetio se Kunić.
Na kraju, Jova Radovanović naglasio je da je teško opisati kakvo je zadovoljstvo bilo raditi takav posao 33 godine:
– Kada sretnem vremešne ljude sa decom koji mi kažu "Hvala Vam što ste mi učinili detinjstvo lepšim", šta može biti lepše od
toga
kurir.rs/republika