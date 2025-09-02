Slušaj vest

Svirali su Titu i onima koji su osvajali kosmos. Pre nekoliko godina dobili su nagradu za životno delo koje tradicionalno dodeljuje zaslužnim muzičarima.

Foto: Printscrean

Ljubiša je tad gostovao na RTS s Nebojšom Kunićem i Jovom Radovanovićem, koji je priznao da li je očekivao priznanje.

– Ja lično nikada u životu nisam očekivao nagradu jer mislim da je nagrada to što sam dobio talenat i što sam mogao celog života da se bavim ovim čime sam se bavio. To je velika nagrada. A ako nagrade dođu – širom otvaram vrata.

Dodao je i da ga je priznanje prijatno iznenadilo.

– Dosta je vremena prošlo, i onda su neki ljudi prepoznali to što smo mi radili, i na kraju odlučili, ko su to oni odlučili, mi tu

nemamo šta da kažemo.

Tada se prisetio i putovanja kroz Evropu i bivši Sovjetski Savez.

– Na jednom aerodromu gde smo čekali da se raščisti sneg, zapisali smo na parčetu hartije gradove u kojima smo bili. Nabrojali smo ih čak 82.

Nebojša Kunić evocirao je uspomene na susrete sa Titom, koji im je rekao da će „uvek ostati mladi“:

– Ono što ste vi jednom uradili, u jednoj situaciji između mene i Brežnjeva, to ni diplomatija nije mogla da uradi. Napravili ste

jedno pomirenje s ruskim šou-programom.

Objasnio je da se Tito i Brežnjev u jednom trenutku nisu slagali i razišli su se svako na svoju stranu. Tada je orkestar počeo da svira devetominutni "Ruski potpuri".

– Prvo je sišao Brežnjev, onda je došao Tito za njim. Posle svih aplauza i hvalospeva, Tito je izašao i rekao: "Mladići, ono što ste vi uradili, to ni diplomatija nekad ne može!" – prisetio se Kunić.

Na kraju, Jova Radovanović naglasio je da je teško opisati kakvo je zadovoljstvo bilo raditi takav posao 33 godine:

– Kada sretnem vremešne ljude sa decom koji mi kažu "Hvala Vam što ste mi učinili detinjstvo lepšim", šta može biti lepše od

toga