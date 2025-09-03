Slušaj vest

Iz čiste anonimnosti do glavne teme svih medija, Aleksandra Babejić navodni je razlog rastanka Kristine i Kristijana Golubovića, a nakon što ju je rođena baba optužila za laži ni pevačica koja je usvojila buduću učesnicu Elite 9 nema lepe reči.

Poznato je da Gaga i Aleksandra više nemaju dobar odnos, te da nisu u kontaktu, a mi vas sada podsećamo na intervju koji smo uradili sa pevačicom tokom trajanja Farme 8.

Gaga razočarana Aleksandrom

1/9 Vidi galeriju Kuća u kojoj je odrasla Aleksandra Babejić Foto: Kurir

Pevačica je tada priznala tada da i u ovoj čitavoj situaciju ima dosta posla, te da puno radi i nastupa, ali da stigne i pored toga da proprati dešavanja na Farmi.

"Aleksandra laže. Ona kad nešto uradi ona se vadi na Gagu, a to je zbog toga što sam je prihvatila kao dete koje je došlo u lošem stanju, ali da krenemo od početka... Ja prihvatam i životinje i ljude i sve što mogu da spasim. Prvi put smo se upoznale kada sam pevala u Novom Pazaru i ona je meni tada pisala obzirom da sam tu boravila nekih pet dana, imala je tada 17,5 godina, ja sam je pitala ko je pušta da dođe kod mene kada je maloletna, a ona mi je rekla da joj je to dozvolio otac. Ja sam je tada pustila kao nekog fana da dođe kod mene u hotel i spavala je tri noći i odmah sam videla da tom detetu nešto fali i da ima neki problem. Tom prilikom sam joj rekla kako nisam u stanju da joj pomognem na tom psihičkom nivou, tada ona to od mene nije ni tražila, ali sam jasno mogla da prepoznam da li ima psihički problem ili nema", kaže Gaga koja nastavlja svoju ispovest.

"Ona je meni tada delovala kao da beži od nečega, a ja sam joj kupila neke stvari i kada sam trebala da krenem poslala sam je na autobus, kada je stigla kući javila mi se, a onda je krenula da me svaki dan zove i da mi piše, ja to nisam mogla da podnesem i blokirala sam je. Međutim, nakon nekog vremena, kada je imala 18,5 godina ona je pozvala BN televiziji i lažno se predstavila i na taj način je dobila moj broj, tada me je pozvala i saopštila kako je završila služenje vojnog roka i kako bi volela da me vidi, ja sam se baš začudila jer sam u to vreme menjala brojeve telefona, ali sam pomislila kako je možda tada već stasala i kako je izašla iz tih problema, te sam pristala da se vidimo."

Smrt oca

1/5 Vidi galeriju Gaga Filipović i Aleksandra Babejić dok su bile u dobrim odnosima Foto: Kurir

"Kada se sve to završilo, ona je došla kod mene, ali kada je došla više nikada nije htela da se vrati. Kada je Aleksandra došla ovde, izgledalo je kao da je svih 18,5 godina provela u podrumu, to su rekle i moje komšije, a i ja. Ja sam ostala zapanjena jer je ona bila uništena i fizički i psihički i da budemo jasni kada je došla kod mene ona je bila kao beba od dve godine koja je zlostavljana, a sa čije strane i kako ja u to ne želim da se petljam jer oni mene ne interesuju zato što nisam pomagala njima, već Aleksandri. Jedino što znam jeste da je moj sveštenik rekao kada je Aleksandra krštena da je iz mesta odakle je ona pobegao i tamošnji sveštenik, a sećam da je dobijala pozive i od jednog pijanog čoveka zbog koga bi ona plakala i vrištala."

Pevačica koja je pomogla nesrećnoj učesnici "Farme" u nastavku objašnjava kako se u jednom momentu javila pomenutom čoveku, te mu je direktno zahtevala da je više ne kontaktira, a potom se nadovezala na Aleksandrino stanje.

"Ja sam faktički dobila bebu koja ne zna da priča i koja je zlostavljana. Aleksandra sada ima 15 godina u mozgu, nema 26, ona još nije odrasla devojka, a u nekim momentima me je pitala za takve stvari da sam ja plakala, eto na primer, nije znala da gleda u sat. Ja sam je na Spasovdan vodila da se krsti, a sveštenik joj je rekao da je dobila pored kume i duhovnu mamu, ja sam joj pomogla da se i profesionalno obuči, završila je za maserku i barmena, radila je u Kini sa mojim sinom, ali se za praznike vratila jer je htela da vidi kako izgledaju praznici u porodičnoj atmosferi nakon toga je radila više poslova, a gde god da je radila su je zvali da se vrati jer su je svi voleli."

Takođe, Gaga je tvrdila da Aleksandra ne želi rijaliti priče, te da nije prisna sa Jelenom Golubović zbog kadra, već da u njoj traži podršku i zaštitu, a onda otkriva šta joj je sve rijaliti učesnica poverila od informacija kada je došla u njen dom.

"Rekla mi je za tog čoveka, ali sam rekla da ne treba da se brine jer ukoliko je bude dirao odmah ću ga prijvaiti i ima da ode u zatvor, a najviše me nerviraju predrasude od strane ljudi, na primer, kada kažu zašto nije prijavila policiji, a kako da prijavi kada je jasno da je tada bila maloletna i uplašena. Ja moram da priznam, ona je došla poluživa kod mene, ono što je rekla da nije došla kod mene da je mogla leći sa svojim ocem u grob to je istina. Ja se sećam kada je radila u jednom lokalu i gazda prolazi pored nje, ona odmah počne da se trese, ona se sada tako trese na Farmi jer se plaši njih i ona to još uvek skriva, ali će pući, ona nije dobro."

1/15 Vidi galeriju Kristina i Kristijan sa dečicom Foto: Printscreen

Nije znala da ulazi u rijaliti

"Nisam znala da se Aleksandra prijavila za "Farmu" jer je ona u procesu lečenja kod psihologa, leči se od svoje prošlosti", kaže Gaga i dodaje da je morala da zaustavi svoj život zbog njenog.

"Moj život je ugašen. Evo sada tek počinjem da se vadim jer je ceo taj period bio strašan, ja sam ovde njoj bila nešto što ne mogu ni opisati ni objasniti, ali nije mi bilo bitno da li ću otići u glavi jer mi je bilo samo bitno da spasim jedan život, a ja sam i sada jako loše i malo me deli od haosa, a deluje mi kao da je bilo suđeno da uđe na Farmu i da ispriča svoju priču koju je trebalo da čuje mnogo devojčica koje su zlostavljane."

Pogledajte dodatni snimak: