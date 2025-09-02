Slušaj vest

Nakon brojnih glasina i spekulacija koje su se pojavile u  medijima o zdravstvenom stanju Halida Bešlića, menadžer Nedim Srnja  potvrdio je da se legendarni pevač i dalje nalazi na lečenju.

Promenio kliniku

Naime, pojavile su se oprečne informacije - da je legendarni izvođač narodne muzike izašao iz bolnice, pa zatim i da je i dalje na lečenju. Zapravo, Bešlić je samo promenio kliniku na kojoj se leči. Njegov menadžer Nedim Srnja kazao je da se folk pevač oseća mnogo bolje.

- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se oseća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno - rekao je Nedim.

halid-beslic-printskrin.jpg
Halid Bešlić otkazao koncerte zbog bolesti Foto: Promo/Mirza studio

Otkazao nastupe

Legenda narodne muzike Halid Bešlić primljen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, nakon što je nedavno otkazao svoj nastup na Sajmu šljive u Gradačcu. Pevač je prethodno bio smešten na odeljenju za nefrologiju.

Podsetimo, turistička zajednica grada Gradačca objavila je kako je njegov koncert najavljen za sredu, 27. august, otkazan zbog "zdravstvenih razloga s kojima se suočava naša velika muzička zvijezda".

halid-beslic01-news1-marina-lopicic.jpg
Halid Bešlić je suočen sa zdravstvenim problemom Foto: Marina Lopičić

"Uprkos ogromnoj želji da se druži s gradačačkom publikom prve sajamske noći, Halid je primoran trenutno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije - naveli su u saopštenju.

Kurir/Klix.ba

