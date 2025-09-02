Slušaj vest

Elita 9 počinje 13.septembra, a sa Pinka najavljuju ozbiljan spektakl.

Uz novitete u samoj programskoj šemi, renoviranom imanju, tu će biti i velika rijaliti imena. Ono što je sada sve iznenadilo su svakako pregovori sa ozbiljnom zvezdom interneta koja već godinama broji milione pregleda i lajkova na društvenim mrežama.

Svi obožavaju njegovu babu

Baba Slave u Stefanovim klipovima Foto: Printscreen

Reč je o Stefanu Stojkoviću koji se proslavio klipovima sa svojom babom, a kasnije i sa čitavom porodicom.

Baba Slave svojim reakcijama skupila je ozbiljnu bazu fanova, dok je Stefan jedan od miljenika ženske populacije zbog svog šarmantnog izgleda.

Bio na pregovorima

Stefan je na svom jutjub kanalu danas objavio kako je protekao razgovor sa čelnicima Pinka, te je snimao svoj put od Leskovca do Beograda.

U jednom momentu je prikazao kako sedi u prostorijama pomenute televizije, a kasnije je ispričao da se još uvek premišlja.

1/5 Vidi galeriju Stefan Stojković ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen

Dobra novčana ponuda, ali...

Kako je sam rekao, izuzetno je zadovoljan ponuđenim novcem, te se spekuliše o cifri od preko 100.000 evra, ali nije zadovoljan što produkcija ne želi da mu dozvoli jednom mesečno viđanje sa porodicom.

Stefana je sve vreme snimala supruga Anja, za koju je siguran da ga neće prevariti, kao ni on nju. Ipak, konačnu odluku o ulasku saopštiće tik pre početka devete sezone.

Pogledajte dodatni snimak: