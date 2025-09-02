Slušaj vest

Dara Bubamara je u odličnom raspoloženju stigla na snimanje druge emisije nove sezone “Zvezda Granda”.

Dara je sa okupljenim medijskim ekipama je sumirala utiske, ističući da je već prvog dana snimanja bilo nesuglasica između nje i Dragana Kojića Kebe.

- Bilo je svašta, ludilo. Bilo je malo sa Kebom varnica, ali to nije ništa strašno. Ovo je baš obaveza, ustala sam u pola 10 da bih se sredila do 14 časova, ali bože moj, sve se isplati. Ja iz kuće ne volim da izađem nesređena, javna si ličnost, moraš biti sređen - kaže Dara, koja se osvrnula i na prozivke na njeno ponašanje u saobraćaju:

Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Rešila sam da brat ide sa mnom i on vozi sve po propisu, a ja bih inače stala tu ispred Kebe. Ja po gradu vozim 50-60, kao baba, stvarno vozim polako, vodim računa o kućnim ljubimcima, deci, stajem na pešačkim prelazima. Šta koga briga kako vozim na autoputu, ako sam vozila brže, ja ću platiti kaznu.

Dara je otkrila i u kakvim odnosima je sa bivšim suprugom, te da li se sada viđaju.

- Pola mojih bivših je na Dedinju. Milan i ja smo u dobrim odnosima, čujemo se. Stan koji imamo je zajednički, to je sve moga sina. On ima svoj život, ja svoj.

Sin mi lepo izgleda, pametan je

Sva ponosna, pevačica je govorila i o nasledniku kog kako kaže, jedva čeka da predstavi javnosti.

- Sin će sada upisati sportsku gimnaziju, mnogo lepo izgleda, pametan je. Punoletstvo će za dve godine, to će da grmi, ima da pršti vatromet, estrada, svi će da pevaju.

Kurir / Blic

