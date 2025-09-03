Slušaj vest

Darko Lazić nakon mnogo vremena od saobraćajne nesreće kada mu je život visio o koncu progovorio je o kobnom jutru i dešavanjima nakon što se probudio iz kome posle mesec dana. U intervjuu za Skandal pevač je otkrio do sada nepoznate detalje.

- Nije istina da sam bio pod narkoticima ili alkoholu. Da sam bio drogiran ja ne bih zaspao. Te večeri popio sam 4 rakije, bio sam u Šapcu. Ja sam to jutro trebao da vodim Marinu na pregled. Te noći su me u 12 probudili da odem na to slavlje ja sam bukvalno ustao iz kreveta. Bio sam mnogo umoran. Kupili smo po pivo jedno kad smo se vraćali, bio sam s drugom. Vozili smo polako, lagano. Došli do Pećinca, ostavim njega i ja mu kažem da mi se spava. Krenuo sam ka kući i otvorio sam krov. Da se malo razbudim to je bio 23. oktobar, i spustim krov i upalim grejanje - budala. Taj put mogu zatvorenih očiju da pređem koliko ga dobro znam. Izgleda da je mene to grejanje ošamutilo i ja sam zaspao i desilo se.

Prva slika nakon što se probudio

- Posle mesec dana sam se probudio i pokidao sve sa sebe. Uplašio sam se. Ceo sam bio na infuzijama, bronilama, ceo uvijen... To je bio kao jedan košmar iz kog ne možeš da se probudiš. Krenuo sam da čupam, ali su me doktori uhvatili i dali mi smirenje. Ja sam mislio da je to slavlje bilo juče, mislio sam da spavam kući. Nisam mogao da pričam. Baš mi je bilo teško. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Rekli su mi da možda neću moći da stanem na noge. Nisam se kajao jer ništa nisam uradio namerno. Saobraćajna nesreća nije rezultat onoga što sam radio - govorio je Lazić za Skandal pa nastavio

- Znam i ko je moje slike, onakve gde se raspadam, slao medijima. Ali neću da ih spominjem. Najgore mi je bilo kad su mi rekli da je pitanje da li ću ostati živ. Dva puta su me reanimirali. Onda me je stiglo to "Šta sam ja uradio u životu?". Ko će moju decu da obezbedi i podigne?. Jer je malo pre toga došla Marina i rekla mi da ću postati otac po drugi put. I Ana i Marina su bile uz mene ne mogu da grešim dušu.

Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Oporavak dugo trajao

- Videli su svi koliko sam se ugojio. Dostigao sam 180 kila. Ja sam na nervnoj bazi jeo kao lud. Ne mogu da treniram, hodam, šta drugo da radim. Dobio sam i pritisak i sve. Spavao sam po ceo dan. Nisam imao šta da obučem ,svi su mu bili krivi. Onda sam presekao i otišao na smanjene želuca. Potpisao sam na svoju odgovornost, jer me je doktor obavestio da moje telo u tom stanju možda to neće izdržati - govorio je Darko za Skandal.