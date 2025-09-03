Slušaj vest

Darko Lazić i Uroš Živković žestoko su se pokačili na jednom privatnom slavlju gde su bili zajedno. Incident se desio pre manje od mesec dana, a Lazić je sada po prvi put progovorio o ovoj situaciji.

Momenat kada su se pokačili desio se na privatnom slavlju kod pevača Srećka Krečara, na kom je jedan gost preminuo dok je Darko Lazić pevao pesmu Šabana Šaulića.

Neslane šale, alkohol

- Nije bio incident. Ljudi su preuveličali. Bilo je malo više alkohola, nekih neslanih šala. Napravili su kao da smo se potukli, a ja se nikad ne tučem. Uroš je dečko koji je počinjao kad sam ja već uveliko bio na estradi. Mali nesporazum je bio, ali smo se posle sreli i bili na ručku u Budvi. Sve je okej - rekao je Lazić za Skandal.

Folker Darko Lazić već sedam meseci je na lečenju od poroka, a rezultati su već vidljivi. Naime, pevač je redovno primao blokatore uz pomoć kojih je regenerisao svoj organizam i potpuno je isključio sve poroke iz upotrebe.

Ubrzo je novinar Skandala pitao Lazića koliko koleginica je prošlo kroz njegov krevet, sa idejom i da ih spomenu sa punim imenom i prezimenom, međutim Darko to nije hteo

Uroš Živković

Koleginice u panici

- Nemoj molim te da ih spominjemo. Bilo je dosta koleginica sa kojima sam bio. Ja neću reći da sam ih odveo u krevet to je za mene bilo lepo provedeno vreme, druženje. Ja volim kad neko dobro peva, eto to ću reći - kroz smeh je govorio Lazić pa dodao

- Ja imam trip da kad me gledaju negde i krene ova tema, ja mislim da ih sve preseče. Ali neću nikoga da pominjem. Bili smo mladi - zaključio je Darko za Skandal