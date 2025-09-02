Slušaj vest

Legendarni pevač Halid Bešlić prebačen je na onkologiju gde prima terapiju.

Njegove komšije, sugrađani i poznanici iz Sarajeva poželeli su pevaču brz oporavak, a o njemu imaju samo reči hvale.

- On je jedan od najslušanijih naših muzičara, žao mi je što mu se to desilo, nadam se da ćemo i dalje slušati njegove koncerte. Mislim da nema kome nije bilo žao kad je čuo šta mu se desilo i od čega boluje. On će pobediti tu bolest koja ga je zadesila, očekujemo da zaboravi da ga to nešto boli - rekao je jedan sugrađanin folkera.

- Mi se lično poznajemo, želim mu sve najbolje, da se vrati što pre na muzičku scenu. Znam ono što sam pročitao na portalima, rekao bih da nije ništa opasno - izjavio je komšija Halida Bešlića.

- Pošto je moj sugrađanin, a i mesto porekla nam je blizu, žao mi je bilo, poznat je pevač. Želeo bih da mu poručim da čuva zdravlje - rekao je još jedan njegov sugrađanin.

- Ja sam ga upoznala, druzili smo se, navijala sam za njega, mi smo bili dobri. Stvarno mi je bilo žao kad sam čula da je u bolnici, čekala sam da čujem da je dobro. Poželela bih mu da živi još dugo - otkrila je Halidova poznanica.

- On je pomagao svima, pomagao je sirotinji, sve lepe uspomene me vežu za Halida. U svemu je bio iskren, u poslu, u životu, što je retkost u današnje vreme. Želela bih da bude hrabar, kao što je bio i do sada - rekla je još jedna žena u Sarajevu, koja lično poznaje Halida.

- Znam sve o njegovom detinjstvu, sinu... Jako mi je žao, prošao je mnogo toga, želim mu sve najbolje - nastavila je sugradanka.

Menadžer Halida Bešlića, Nedim Srnja, potvrdio je da se legendarni pevač i dalje nalazi na lečenju.

Naime, pojavile su se informacije da je izvođač narodne muzike izašao iz bolnice, pa zatim i da je i dalje na lečenju. Zapravo, Bešlić je samo promenio kliniku na kojoj se leči.

Njegov menadžer Nedim Srnja rekao je da se Halid oseća puno bolje."Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se oseća dobro, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno", kazao je Nedim za "Klix.ba".

