Bivši učesnik Elite 8, Stefan Korda neretko se oglašava putem TikTok platforme kako bi snimao lajvove.

Njegovo poslednje oglašavanje je izazvalo lavinu komentara i sumnji da se pomirio sa svojom bivšom devojkotm, takođe bivšom učesnicom Elite, Anom Nikolić.

Situacija ne bi bila uopšte čudna da on nije načinio skandaloznu prevaru tokom učešća u rijalitiju. Naime, Ani je tokom boravka u Beloj kući preminuo otac, Rade Vasić, a on je zajedno sa njom napustio imanje kako bi ga isprato na većni počinak. Korda je iskoristio priliku da odmah zaprati na Instagramu bivšu učesnicu Elite sa kojom je i flertovao.

Skandalozno ponašanje

Da stvar bude skandaloznija, Stefan je rivalki svoje devojke, sa kojom je imala brojne okršaje, slao poruke i zvao.

Ubrzo je na imanje ušla i Anina majka, Rada, kako bi je joj ukazala na njegove obmane i kako bi je odvojila od njega, što nije baš urodilo plodom. Rada se tom prilikom zaklela kako mu nikad neće oprostiti svu bol koju je naneo njoj i njenoj porodici, kao i reči koje je uputio njenom pokojnom suprugu i da mu nikad neće dozvoliti da uđe u njenu kući.

Međutim, izgleda da Rada nije održala svoju reč. Tokom njegovog lajva, u pozadini se čuo njen glas, nakon čega se ubrzo prenos prekinuo. Mnogi fanovi sumnjaju da se on vratio u njenu kuću. Da li je to istina, ostaje nam da ispratimo.

