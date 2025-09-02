Slušaj vest

Nakon vesti da se Aleksandra Babejić uselila u stan Kristijana Golubovića, a sad se oglasio pobednik "Farme 8".

Kristijan Golubović je otkrio da se sažalio na buduću učesnicu "Elite 9", te da je primio u stan jer nije imala gde da oboravi do početka nove sezone najgledanijeg rijalitija u Srbiji.

- Devojka je došla na par dana kod mene, dok ne počne "Elita 9", pošto nije imala gde, a i da nam pomogne oko dece i selidbe. Trebalo je da se preselimo u drugi stan, a ona da uđe u rijaliti. U međuvremenu Kristina i ja se posvađamo, i Aleksandra je tu ostala, ne mogu da je izbacim na ulicu - rekao je Kristijan Golubović, pa otkrio da se uskoro i on seli:

- Svakako, u stan dođem samo da se istuširam i da prespavam. Imam mnogo treninga, mnogo obaveza... Meni ni na kraj pameti nije bila nikakva afera sa njom, ništa. Ja nju gledam kao ćerku, kao dete kome treba pomoć, a ne takve gluposti. Ja 10. septembra izlazim svakako iz ovog stana. Kristina se sa decom odselila na drugu lokaciju, a ja ću kod nje, a ako me ne primi, onda ću da odem u svoju kuću na Zvezdari - istakao je rijaliti igrač Kristijan Golubović.

Otkrio razlog svađe sa Kristinom

- Kristina i ja smo se posvađali zbog nekih teških reči koje su pale u toku svađe, ali biće to sve u redu. Napeti smo oboje, bezveze je ispao haos - rekao je on.

