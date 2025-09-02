Slušaj vest

Pre nešto više od pet godina, dok je Kristijan Golubović još bio u braku sa Ivanom, u rijalitiju „Zadruga“ rodila se njegova romansa sa tada mladom rijaliti učesnicom Kristinom Spalević.

Njihov odnos od starta je izazvao burne reakcije ne samo zbog okolnosti u kojima je započet, već i zbog načina na koji se razvijao pred očima cele Srbije.

Njihova romansa

Kristina je, iako je znala da je Kristijan oženjen i da ima porodicu, ušla u emotivni odnos s njim. Mnogi su je tada nazvali njegovom ljubavnicom, dok je Kristijan pred kamerama pokazivao i ljubav i bes, ljubomoru i posesivnost. Njihove svađe, pomirenja, izjave ljubavi i burne scene postale su svakodnevica rijaliti programa.

Kada je izašao iz rijalitija, Kristijan je nastavio vezu sa Kristinom. Upoznao ju je sa bivšom suprugom Ivanom i ćerkom Verom. Taj susret je bio dirljiv. Ivana joj je, uprkos svemu, pružila ruku i rekla: „Ti nisi kriva.“ Kristina je kasnije pričala da joj je laknulo i da bi mogla da se druži sa Ivanom, jer su prošle kroz slične emotivne lomove.

Kristijan je tada govorio kako želi život sa Kristinom, planirali su kuću, decu, budućnost. Delovalo je da je ona postala njegova nova životna saputnica.

Novi obrti

Ali, vreme donosi nove istine. Danas, posle pet godina, priča se ponavlja – samo iz druge perspektive.

Šuška se da je veza između Kristine i Kristijana sada pukla zbog Aleksandre Babejić i dok se Kristina suočava sa bolom, razočaranjem i možda osećajem izdaje. Mnogi primećuju da je sve što se sada dešava Kristini – gotovo preslikano onome što je ona nekada uradila Kristijanovoj bivšoj ženi Ivani. Ljubav u koju je uletela dok je on bio zauzet, sada je na neki način doživela i sama.

Karma? Možda.

Ironično ili ne, život često napravi krug. Danas, Kristina nije više "ona koja voli zauzetog", već žena koja će potencijalno gledati kako njen bivši voli neku drugu – javno, pred kamerama, baš kao što je i ona nekada bila ta „druga“.

