Pevačica Marija Šerifović ne odvaja se od sina Maria kome je veoma posvećena, a na mrežama neretko oduševi fotografijama na kojima poziraju zajedno - to je bio slučaj i ovog puta.

Naime, Marija je na svom Instagram profilu objavila njihovu zajedničku fotku sa letovanja, a pevačica se potpuno raznežila i napisala sledeće:

- Moje srce. Moje levo i desno plucno krilo. Moj zivot i nesanica. Glavobolja i ljubav. Moj osmeh i suza koju niko ne vidi. Moj razlog i moja slabost. Moj sin.

Marija Šerifović sa sinom na moru

"Svaki moj dah je posvećen sinu"

Marija ne krije koliko ju je majčinstvo promenilo.

- Posle 430 dana, turneju "Dolazi ljubav" namerno završavam baš u Americi. Moja Ljubav je rođena tu i od tada je svaki moj dah posvećen samo njemu. Čikago, da samo znate šta vas čeka - napisala je Marija tad na svom Instagram profilu, podsećajući još jednom da je turneju posvetila svom sinu Mariju.

