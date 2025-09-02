Slušaj vest

Iako je konkurencija jaka, Ana Rajković ponosno nosi titulu najlepše "žene fudbalera" na našim prostorima, a i šire. Međutim, malo ko zna da je lepotu nasledila od majke koja je u mladosti žarira i palila.

Naime, žena fudbalera Predraga Rajkovića nakon tri porođaja izgleda neverovatno dobro, a sada je podelila slike sebe i svoje majke iz mladosti i ostavila ljude da "trljaju oči".

Ana je pozirala je sa ćerkom Norom, a iznad njene fotke stajala je slika fatalne plavuše, koja je zaprravo njena majka iz mladosti.

Ljudi su bili oduševljeni kakva je Nela bila lepotica, pa su pisali da sada znaju na koga Ana liči i na koga je "brutalna riba", kako piše u komentarima.

O ljubavi sa Peđom

Podsetimo, Ana je jednom prilikom govorila o ljubavi sa Peđom i otkrila kako su se upoznali.

- Za svoj 19ti rođendan odlučila sam da se preselim u Kinu da živim, radim i uživam. Sećam se kao da je juče bilo , rekla sam sebi niko te neće zaustaviti… Baš pri tom odlasku majka me u suzama prati i daje mi sa vrata svoju ogrlicu i govori neka te ona čuva , u dalekom Šangaju upoznajem svog kuma, a na tek otvorenom Instagramu slike iz daleke Kine lajkuje Rale… Evo kako to sve izgleda 10 godina kasnije… Gospode hvala ti na svemu, sve si mi željice ispunio, samo nek smo zdravi , srećni i nasmejani. Hvala svima na prelepim čestitkama - napisala je Ana u opisu porodične fotografije.