Pobednik "Zadruge", Dejan Dragojević, napravio je šalu i na hrani u frižideru stavio poruku u kojoj "kune" onoga ko mu bude uzeo obrok bez pitanja.

Nakon dvonedeljnog odmora u Africi, koji je proveo sa verenicom Jovanom Stojanović, Dejan Dragojević se vratio svakodnevnim obavezama i poslu.

Sa svojim pratiocima na društvenim mrežama nastavio je da deli dogodovštine iz života.

Poznat po šaljivim objavama, Dejan Dragojević je rešio da nasmeje pratioce, ali i ukućane, porukom koju je zalepio preko obroka u frižideru.

Foto: Printscreen

- Ne diraj! Ko uzme, a ne pita - dabogda mu trebalo za lek (se razboleo). A ako me pita, kletva ne vredi. Ko baci papir, ruke mu smrdele na noge - napisao je Dejan Dragojević.

Dejan sebi kupio novu kuću

Dejan Dragojević sređuje novu kuću

S druge strane, Dejan je zaradu od rijalitija uložio u svoju kuću koju je kupio u Veterniku, odmah pored porodičnog doma, a gde danas živi sa devojkom Jovanom.

On je ugostio ekipu televizije za koju radi, a kako se navodi, kuća sa velikim dvorištem Dragojevića je koštala čak 300.000 evra.

