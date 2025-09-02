Slušaj vest

Rijaliti igrač Bora Santana uskoro će se ponovo oprobati kao rijaliti igrač u devetoj sezoni "Elite". Tim povodom odlučio je da napravi veliko slavlje u Beogradu i okupi svoje najbliže prijatelje, saradnike i porodicu kako bi podelio radost pred novi početak.

Ono što ovaj događaj čini posebnim jeste činjenica da Bora zapravo ima čak tri velika razloga za slavlje. Nedavno je proslavio svoj rođendan, a kako se datum poklopio sa ulaskom u novu životnu i profesionalnu fazu, odlučio je da taj trenutak obeleži na nesvakidašnji način.

Treći, i možda najvažniji povod za slavlje, jeste njegov predstojeći ulazak u "Elitu 9". Bora je već dobro poznat ljubiteljima rijalitija kao neko ko ume da pravi šou, a očekivanja od njega u novoj sezoni su velika. Sam Santana ističe da je spreman na izazove i da ulazak vidi kao novu životnu priliku.

U razgovoru za medije, Marinković je iskreno progovorio o rastanku od supruge Milice Kemez, potvrdivši da nema zle krvi među njima.

- Nismo se delili sa imovinom, niko nikome nije uzeo ništa. Niti smo se tužili, razvod je sporazuman. Ona je imala nešto, ja nešto - i to je to. Kada je naš razvod u pitanju, ona je odlučila a ja sam predao papire. Nije nam bilo ni na pameti nešto oko dece, nemamo zdravstvenih problema. Ne bih ništa krio. Nismo se ni zasitili ničeg, ne znam. Prevario je nisam. Ubacivala je ona meni prisluškivače, ali ne bih sad o tome. Imao sam ih u kolima, stanu, kući. Burazer ih je pronašao, možda su se baterije ispraznile. Opraštam ja to njoj, nije to ništa strašno - rekao je Bora.

"Podneo papire za razvod u januaru"

- Već 9 meseci sam solo, uvek sam bio okružen ženama. Ima lepih devojaka tamo, ali nisam razmišljao o tome. Ne znam da li sam otvoren za ljubav, sve je to sveže kod mene. Ako Milica uđe, onda je pitanje za nju zašto je ušla. Ja ću već biti tamo. Podneo sam papire za razvod braka u januaru, ali ću morati da izađem tokom rijalitija zbog toga. Neko će reći da to radim namerno, ali je sve slučajnost. Kuća je podeljena tokom braka. Ja sam najviše novca zaradio od kolega, najvredniji sam i sve sam sam stekao.

Bora je otkrio zbog čega ga povezuju sa Indi Aradinović.

- Indi mi je baš dobra prijateljica, u odličnim smo odnosima. Ona je bila tu za mene i Milicu i htela da nas spoji. Povezuju me sa svakom drugom koju poznajem. Ne znam zašto to. Nemam strah da vidim Milicu sa novim partnerom, nemam pojma šta da kažem. Svima je čudno što se razvodimo. Nismo se prevarili međusobno.

