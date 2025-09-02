RADILA GRUDI, NOS, USNE, A SAD OPET OTIŠLA NA KOREKCIJU Luna Đogani objavila fotku iz klinike za estetske zahvate evo šta je sada popravljala (FOTO)
Jedna od najpopularnijih influenserki Luna Đogani otišla je na još jednu korekciju kod estetskog hirurga.
Ona je na društvenim mrežama priznala šta je odradila, a rezultatom je bila i te kako zadovoljna.
- Uradila sam bejbi botoks, koji utiče na bore i zateže kožu, pa mi zato koža izgleda svežije - napisala je Luna Đogani u opisu objave.
Pored ovih reči, pokazala je i fotku iz klinike, a ova njena objava odmah je pokrenula sijaset poruka.
Korigovala nos, grudi, usne...
Luna, podsetimo, otvoreno govori o estetskim korekcijama, poput povećanja grudi, o čemu se naširoko govorilo i pisalo.
- Želja mi je bila da uvećam grudi, to sam uradila i nisam se pokajala. To nije bila moja potreba, ali sam se na taj korak odlučila jer sam verovala da ću bolje da izgledam. Devojkama bih preporučila da operišu grudi samo ako su 100 odsto sigurne u to i ako će to da utiče da im se popravi samopouzdanje - navodila je ona ranije.
Kurir.rs/Blic