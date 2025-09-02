Slušaj vest

Pobednik "Farme 8" Kristijan Golubović, pokrenuo je ozbiljan biznis sa jednom porodicom sa Kosova.

Kako je otkrio za medije, uložio je značajnu sumu novca u uzgoj prasića, a od prodaje mesa očekuje zaradu i do 7.000 evra mesečno.

- Porodica je sa Kosova, imaju petoro dece. Fantastični su ljudi, mladi i ambiciozni. Rekli su mi da ćemo napraviti veliki biznis od mesa. Uložio sam dosta novca, a tek ću da ulažem, jer želimo da našoj deci ostavimo nešto što će im doneti sigurnu zaradu i svetlu budućnost. Do sada sve ide kako treba. Od oktobra počinje da nam se polako vraća novac koji smo uložili - rekao je Kristijan Golubović , pa dodao:

- Oni imaju veliko imanje, ali sada žive u okolini Jagodine. Sve radimo legalno i pošteno, plaćamo državi sve što treba. Posao jeste težak, ali ćemo zaradu uzeti slatko - istakao je rijaliti igrač Kristijan Golubović.

Kristijan Golubović je potom priznao da je do sada dao 15.000 evra, ali da planira da u zajednički posao uloži još više novca.

- Kada uložiš 15.000 evra, to može da ti se vrati za par meseci, ali ne smeš odmah da potrošiš taj novac. Mora da se ulaže dalje. Ja planiram da dođem do 100.000 evra ulaganja, i tada ću mesečno zarađivati oko 7.000 evra - rekao je on za naš portal.

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.

kurir.rs/telegraf

