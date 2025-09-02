- Bogdana se dugo dvoumila, ali je shvatila da želi da se vrati prirodnijoj verziji sebe. Odlazak u kliniku je bio diskretan, a sve je urađeno na najvišem nivou. Sada je prezadovoljna rezultatima i kaže da se oseća lepše i samouverenije nego ikada - rekao je dobro obavešten izvor.