Bogdana Ražnatović, supruga Veljka Ražnatovića, nedavno je u tajnosti posetila privatnu kliniku za estetsku hirurgiju, tvrde domaći mediji.

Naime, Bogdana je tom prilikom uklonila višak hijalurona iz usana, pa je vratila svoj prirodni izgled.

Porodica Ražnatović Foto: Printscreen, Instagram

- Bogdana se dugo dvoumila, ali je shvatila da želi da se vrati prirodnijoj verziji sebe. Odlazak u kliniku je bio diskretan, a sve je urađeno na najvišem nivou. Sada je prezadovoljna rezultatima i kaže da se oseća lepše i samouverenije nego ikada - rekao je dobro obavešten izvor.

Isaiji proslavili 1. rođendan

Veljko Ražnatović se nikad neće razvesti Foto: Printsceen, Printscreen, Printscreen/Instagram

Veljko Ražantović i njegova supruga Bogdana Ražnatović nedavno su proslavili prvi rođendan sinu Isaiji.

Na kapiji vile u ljutice Bogdana bili su postavljeni baloni u plavoj i beloj boji, kao i lampice, dok je unutrašnjost doma dekorisana magično.

kurir.rs/informer

