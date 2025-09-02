BOGDANA RAŽNATOVIĆ U TAJNOSTI POSETILA ESTETSKU KLINIKU! Cecina snajka obavila zahvat, sada izgleda dosta drugačije...
Bogdana Ražnatović, supruga Veljka Ražnatovića, nedavno je u tajnosti posetila privatnu kliniku za estetsku hirurgiju, tvrde domaći mediji.
Naime, Bogdana je tom prilikom uklonila višak hijalurona iz usana, pa je vratila svoj prirodni izgled.
- Bogdana se dugo dvoumila, ali je shvatila da želi da se vrati prirodnijoj verziji sebe. Odlazak u kliniku je bio diskretan, a sve je urađeno na najvišem nivou. Sada je prezadovoljna rezultatima i kaže da se oseća lepše i samouverenije nego ikada - rekao je dobro obavešten izvor.
Isaiji proslavili 1. rođendan
Veljko Ražantović i njegova supruga Bogdana Ražnatović nedavno su proslavili prvi rođendan sinu Isaiji.
Na kapiji vile u ljutice Bogdana bili su postavljeni baloni u plavoj i beloj boji, kao i lampice, dok je unutrašnjost doma dekorisana magično.
