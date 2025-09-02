Slušaj vest

Kristijan Golubović, pobednik rijalitija "Farmeri", već nekoliko dana unazad nalazi se u žiži intresovanja, s obzirom na to da je javno obelodanio da se razvodi od svoje supruge Kristine Spalević, pevačice, voditeljke i bivše rijaliti učesnice.

Naime, njena prijateljica Mina Vrbaški pojavila se večeras na proslavi Bore Santane, te je tom prilikom progovorila o njihovom razvodu, priznavši da se razočarala u Golubovića.

- Kristina se dobro drži, priče koje Kristijan iznosi, ne slažu se sa onim što ja svakodnevno čujem od nje. I sve to što Aleksandra pokušava da se upetlja u celu tu priču, svesna sam da ona to radi možda zbog rijalitija, ali svi mnogo dobro znamo da je ona vlajna. Bavi se crnom magijom. Kristina se ne brine za svoju bezbednost, i te kako je zrela. Malo je neprijatno kada vidite neku osobu koja je devet meseci radila neke stvari po rijalitiju njenom mužu, da vidite tu istu osobu u sobi njene dece i onako sa svim stvarima. Saosećam se sa njom, mnogo me je to sve nekako povredilo - objasnila je Mina delikatnu situaciju.

Na pitanje novinara da li je Aleksandra Babejić razlog rastanka Kristine i Kristijana, Mina je odgovorila:

- Nije Aleksandra jedini razlog. Tu su i sukobi mišljenja, dugo su bili razdvojeni. Kristina šta god da uradi na njenoj sam strani. Kristijan mora da zna da sam ja njima iskreni prijatelj, znam da će sada da osuje paljbu. Što se tiče pomirenja,mislim da nema šanse da se to dogodi - rekla je Vrbaški.

- Za četiri godine veze nisu imali ni jedan problem, sad se sve nekako desilo brzo, u pet dana, ali mislim da je Kristina super reagovala. Uvredila sam se zbog svega sa Kristijanom nemam kontakt - rekla je bivša rijaliti učesnica.

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.

