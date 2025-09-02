Slušaj vest

Kristijan Golubović, pobednik rijalitija "Farmeri", već nekoliko dana unazad nalazi se u žiži intresovanja, s obzirom na to da je javno obelodanio da se razvodi od svoje supruge Kristine Spalević, pevačice, voditeljke i bivše rijaliti učesnice.

Naime, njena prijateljica Mina Vrbaški pojavila se večeras na proslavi Bore Santane, te je tom prilikom progovorila o njihovom razvodu, priznavši da se razočarala u Golubovića.

Očekujem da će Kristijan sada paljbu po meni, ali treba da mu bude jasno da sam ja uvek bila iskren prijatelj i ja znam koliko su ta deca bila srećna, a sada vidimo da su samo u njenom prisustvu. Bila sam super sa Kristijanom, bila sam ga blokirala na instagramu i broj telefona, jer sam se ja uvredila. Imam pravo, ona je moj prijatelj, ja sam najviše vremena provodila sa njom. Ja sam dobra sa svima, ljudi nisu dobri sa mnom, mogu da se nasmejem i da kažem: "Doviđenja"...Vera u Boga je dovoljna, ja u te stvari ne verujem tek tako. Ta crna magija i to ne može da postoji, nema mesta tome ako imaš veru u Boga.

Sada se na svom instagramu oglasio Kristijan, koji je objavio poruku koju je poslao Mini na tiktoku, te je tako i dodao par reči na instagram storiju.

- Da te pitam smećarko, što me pljuješ po novinama I šta se mešaš u moj život. Jer što ne postoji tvoja usta ću ti se glibava iza*rati - napisao je Kristijan u poruci koju je poslao Mini, a potom je na storiju dodao:

- Minice dušice, da li to "ti" ke*aš nešto o meni, mojoj vezi sa Kristinom, ili tražiš da ja pričam o tvom divnom životu, vezama i vezicama... Klošarko, jela si do skoro moj hčeb u mojoj kući. Brzo zaboravljaš? A da, tako te je naučila ulica - uličarko!?

Kristina progovorila o pomirenju s Kristijanom

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.

