U poslednje vreme pažnju javnosti privlači Nikola Keljanović, poznatiji pod nadimkom "Ćaletov sin", mladić koji svojim luksuznim automobilima i načinom života neprestano izaziva komentare i polemike na društvenim mrežama i ulicama Beograda.

Njegove vožnje skupocenih četvorotočkaša, snimci i objave postali su svojevrsni fenomen – jedni ga kritikuju, drugi mu zavide, a treći ga prate sa nevericom. Kelja je sad otvorio dušu o svom privatnom životu, a dotakao se i Baka Praseta.

- Na pitanje koja je sličnost između Bake Praseta i njega, Nikola je naveo da jutjuber ima više para od njega i da za razliku od njega, Bogdanu nije strano da se snima ispred kamera kako priča sam sa sobom, dok Keljanović navodi da mu više prija da se snimaju njegovi razgovori sa još nekim u prostoriji.

- Baka je potpisao ugovor, ima 250.000 hiljada evra fiksno, nešto oko kocke. Ne prija meni to snimanje kao njemu. Bolje ovako neko da nas snima, nije mi prijatno da pričam sa kamerom u četiri zida - rekao je Nikola, pa se dotakao ponude za Elitu.

- Milica Mitrović me zvala, bilo je priče o tome ali sam lupio cifru 500.000 evra i oni su svi šokirali. Bili su u fazonu da sve učesnike toliko ne plate. Znam da toliko vredim, samo oni toga nisu svesni. Neka im bude tamo Lepi Mića onda kad ne znaju šta gube. Neću da idem za 100.000 evra, to napravim za mesec dana sam.

Roditelji iz potpuno drugačijeg sveta

- Roditelji su protiv ovoga totalno, mene loši komentari ne dotiču, ali oni su se potresli. Ljudi koji me loše komentarišu nemaju svoj život. Šta njih briga kakav sam ja, oni ne znaju mene privatno. Mogu da me osude samo po Instagramu. Neka oni uče, završe fakultet i nek se snađu, ja sam se snašao na drugoj strani. Kad bi bili svi fakultetski obrazovani, ko bi nama radio sve ove ostale poslove - izjavio je jednom prilikom za "Telegraf".

- Otac mi ima građevinsku firmu u Nemačkoj, a majka radi nešto nebitno. Majka, kad god je neko pita jesam li njen sin, ona kaže da nisam, a do tatinih kolega u Nemačkoj to još nije ni došlo - kazao je.

