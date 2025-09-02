Slušaj vest

Maja Marinković otkrila je kako se sprema za ulazak u Elitu 9, ali i šta iskreno misli o ostalim učesnicima koji su kao i ona nedavno potpisali ugovore.

- Za Elitu se već uveliko spremam, vidim da je i Marko Janjuš stigao na proslavu, u super smo odnosima, bićemo u Eliti cimeri, prošlo je toliko godina od ljubavnog odnosa, sada možemo da budemo prijatelji, stare vatre se neće rasplamsati - rekla je Maja Marinković, te otkrila šta misli o pomirenju Filipa Cara i Aleksandre Nikolić.

- Filip Car me ne zanima, to je njihova stvar, ružnu prošlost sam ostavila iza sebe, ne bih dala na značaju osobama koje ne postoje. Ne ulazim sa ciljem da nađem ljubav, ali s obzirom da ću biti tamo deset meseci, nikad se ne zna - bila je iskrena Maja, pa dodala:

- Ne bavim se životom Aleksandre Nikolić, život mi je ispunjen, ako me bude provocirala zna se kako će da prođe u kući Elite 9. Što se tiče Slađe Poršeline, nju ne poznajem, mogu da joj dam 20 dinara da je počastim, neću da se spuštam na šatorski nivo, ispod časti mi je da je komentarišem - rekla je Marinkovićeva za Alo.

Aleks i Car se pomirili

- Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vreme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto svako dete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati. Moja odluka je da dete provede vreme sa stojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz. mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije, napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.

Raskinula veridbu, ulazi u Elitu 9

Inače, Aleksandra Nikolić raskinula je veridbu, a razlaz sa partnerom teško je podnela.

Rijaliti učesnica je prva potpisala ugovor za "Elitu 9", a iako nije prošlo ni dva meseca od kako se pohvalila vereničkim prstenom, Aleksandra je raskinula veridbu.

- Razišla sam se sa partnerom. Nije mi bilo lako, bilo je mnogo teško, pogotovo što sve ovo proživljavam sama sa detetom. Sreća da imam prijatelje, oni su uz mene konstantno. Dosta toga me je strefilo u poslednjem periodu. Ipak, mislim da je ovo samo period koji moram da prođemo i da me čeka puno lepih stvari - rekla je Nikolićeva.

