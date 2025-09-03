Slušaj vest

Na veselju Bore Santane pojavio veliki broj poznatih, mahom rijaliti učesnika, među kojima je bila i Maja Marinković, njen bivši dečko Marko Janjušević Janjuš, kao i Ivan Marinoivić.

Rijaliti učesnica je celu noć đuskala i nazdravljala, dok je slala poljupce i srca bivšem partneru Miljane Kulić, Ivanu Marinkoviću. Bora Santana je, sudeći po videima koji su završili na društvenim mrežama, bio veoma veseo i .

Janjuš je sve vreme bio u separeu sa Ivanom Marinkovićem.

"Janjuš i ja smo u prijateljskim odnosima"

- Dobro veče... Sve sam stigla, evo, došla sam kod Bore, da se provedemo kako treba! Spremam se za "Elitu", sa Janjušem ću večeras da se pozdravim, što da ne, mi smo u prijateljskim odnosima. Da li će doći do pomirenja između nas, ljubavnog? Ne razmišljam u tom smeru - rekla je Maja Marinković po dolasku na veselje za medije.

- Ne ulazim u rijaliti da se zaljubim, kao jedinka sam najbolja. Ipak, 10 meseci, ko zna, videćemo, nikad se ne zna kod mene... Priča se da je Aleks izmislila verenika, kažete...? Ne bavim se nebitnim osobama, a ako me bude čačkala, e, zna se kako ljudi prolaze koji me čačkaju... - kazala je Maja.