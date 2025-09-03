Slušaj vest

Bivša članica grupe Models, Dragana Mitar, pričala je otvoreno o operacijama na licu, kojih je, kako su pisali mediji, imala preko 10 samo na licu.

Ona je sada odradila još jednu estetsku intervenciju, ali koja se tiče filera na licu, pa je preoblikovala bradu i pokazala kakav je bio rezultat.

Dragana Mitar operacija brade Foto: Pritnsceen Instagram

Dragana je očito htela da joj brada bude špicastija, a usput je promenila i frizuru, te sada ima lokne i svetliju boju.

Dragana je očito htela da joj brada bude špicastija, a usput je promenila i frizuru, te sada ima lokne i svetliju boju.

Mnogi su stava da je prirodnija bila lepša

Dragana inače, nikada nije krila da je na sebi uradila brojne estetske intervencije, a kako se pisalo ukupno je potrošila oko 150.000 evra, što je piprilično velika cifra.

Dragana je bez pardona objavila i snimak na Instagramu na kom doslovno ne liči na sebe, što su joj ljudi mahom i pisali na mrežama.

- Ovo više nije ista osoba. Šteta što je preterala sa operacijama, bila je mnogo lepa žena. I sada je lepa, ali ne liči na sebe - bio je samo jedan od komentara na mrežama tada.