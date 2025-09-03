Slušaj vest

Ana Nikolić nakon što je prijavila bivšeg partnera kompozitora Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, redovno deli na Instagramu storije. Sada je objavila poruku, za koju mnogi misle da se odnosi na bivšeg dečka.

- Čudovište koje si na kraju veze videla je zapravo on. Sve pre toga je bila gluma - podelila je Ana citat.

Ana Nikolić poruka za Raleta Foto: Printscreen/Instagram

Nasilje na Avali

Podsetimo, pevačica je posle svađe s kompozitorom, kako je Kurir pisao, toliko bila besna da je kolima proletela kroz kapiju i tom prilikom oštetila rampu koja je instalirana na zid. Skandal se dogodio u njegovoj vikendici na Avali, koju je naša ekipa juče obišla, a gde su se njih dvoje posvađali zbog ljubomore i neraščišćenih finansijskih računa.i. Ana je potom zatražila pomoć u Hitnoj, da bi ga i prijavila policiji i kompozitoru je izrečena mera zabrane prilaska 30 dana.

Sigurna kuća za muškarce

Rale se posle nasilja oglasio u javnosti gde je priznao da je nasrnuo na Anu, ali i da je Ana bila nasilna. Na tu njegovu ispovest, oglasila se i pevačica.

- Evo, ja smatram da treba uskoro da se otvori sigurna kuća za sve muškarce koje sam ja tukla, bola makazama, pa im je išla krv. Samo neka mi pokažu tačno mesto gde je to. A moja mesta su jako vidljiva, slikana i baviće se institucija time. Jako dugo - poručila je Nikolićeva pa dodala da bi bilo dobro da Rale više ništa ne priča i ne oglašava se.

Ana Nikolić u kolima nosi crne naočale Foto: Pritntscreen/Instagram